Rizea, acuzații fără precedent despre Ghiță: metoda prin care politicienii ajung să fie șantajați. Cine sunt milionarii care dețin cluburile de FIȚE

Muzgoci: Să rămânem în zona asta de cluburi. Mai există un alt club de genul ăsta, foarte titrat în ultima perioadă și mi-am adus aminte de el în momentul în care dvs mi-ați prezentat acea înregsitrare cu dl Sebastian Ghiță. I-ați spus d-lui Sebastian Ghiță citez: “Daca te duci în Mikonos cu Nanu, te primesc aia acolo fără niciun fel de problema!”. Stim cine este Alexandru Nanu: este fiul primarului din Cornu! Dar mai stim ceva despre dl Nanu. Stim ca dansul este un afacerist de succes, la 28 de ani patrona deja cel mai celebru si mai spectaculos club din Romania. Nu stiu daca sa ii dau numele acum?

Anca: Da-i numele, că eu la cluburi nu mă pricep că eu nu merg prin cluburi! Tu trebuie să știi!

Muzgoci: Clubul Nuba!

Muzgoci: Care e legatura? Ca dvs ati spus ca se duce Nanu cu Ghita in Grecia. Sa inteleg ca Nanu e un fel de paravan acum? Ca e omul lui Ghita care face treburile pe aici, ca dl Ghita are alta treaba: se distreaza, bea sampanie scumpa?

Rizea: Da, ce sa zic? Eu l-am cunoscut pe acest Alexandru Nanu acum vreo 5 ani; l-am vazut in gasca asa; 2014- 6 ani, ca s-a implicat si in campanie; a venit pe aici pe la Chisinau ca am aflat de ei multe. Cu tigaile alea, sa ia voturi pentru Victor Ponta.

Anca: Deci inainte de club se ocupa cu tigaile?

Rizea: Intrebati-l pe Portocala, ca stie dansul! Dl Negulescu stie dosarul cu tigaile, cu Chisinaul, cu semnaturile, cu tot! Nanu asta cand eu l-am cunoscut; l-am cunoscut mai bine prin 2014, da, asa l-am cunoscut, ca era toata ziua prin birou pe la Sebi; era sluga lui; era omul … ce sa zic?

Anca: Deci si tu ai fost apropiat de Sebastian Ghita daca erai tot timpul pe la el prin birou?

Rizea: Sa ne intelegem: eu mergeam ca mergeam in studiouri, ca mergeam la declaratii. Anca, eu eram unul din primii 3 vectori de la comunicare ai PSD-ului. Are azi PSD-ul pe vreunul care sa mearga la televizor sa se bata? Mai vedeti vreunul? Pai eu eram. Luati monitorizarile din presa si vedeți exact cine erau cei cu prezentele cele ami multe … Eu intram in studio, normal ca ei ma invitau, mergeam la emisiune si treceam sa il salut pe om. Mai schimbam o vorba mai beam o cafea cu Iacobescu, cu el. Nanu statea si el intr-un colt acolo. El nu stia care e centrul Bucurestiului, daca il lasai in Centru prin 2014. Si acum a ajuns sa conduca unul dintre cele… se erijeaza in mare patron de cluburi.

Imediat dupa si eu cred ca romanii merita sa vada adevarata fata a lui Alexandru Nanu, care zici ca e Mark Zuckerberg. La varsta lui nici Mark Zuckerberg nu face figurile si arogantele pe care le face baietasul asta! Si cand spun arogante veti intra pe contul de Instagram al prietenei lui, Andra Olaru se numeste.

Anca: Am zis ca la emisiunea asta nu discutam lucruri de cancan.

Rizea: Romanii pot vedea acolo ceea ce eu va dau acum inregistrari.

Anca: Pe mine ma intereseaza strict un lucru!

Rizea: Viata de lux.

Anca: Asta da! Pe mine ma intereseaza un anumit lucru: faptul ca romanii trebuie sa stie ca in spatele acestor investitii sunt tot oameni care au avut legatura cu anumiti oameni din serviciile secrete.

Foarte multa lume m-a intrebat: domne, dar SRI este chiar tot capusat? Chiar de-a lungul timpului toata lumea din servicii? N-as vrea! As vrea sa facem distinctia: marea majoritate a oamenilor din servicii sunt corecti! Exista doar niste personaje!

Rizea: O sa va arat … cat de corecti sunt imediat!

Anca: Ce vreau sa te intreb este altceva. Acum in ziua de astazi cand vorbim noi, aceste metehne pare cumva ca au fost inlaturate, au fost schimbati marea majoritate a celor care au aparut in public, ca fiind implicati in afacerile astea. Nu mai par sa aibă putere in interiorul SRI si pare ca se doreste o curatenie. Si s-au taiat si acele protocoale despre care s-a vorbit ani de zile in baza carora se faceau dosarele acelea la comanda? As vrea sa fie foarte clar cand vorbim de lururile astea! Sa facem o distinctie!

Rizea: Facem o distinctie. Nu putem sa ii amestecam pe toti ca nu sunt toti de bagat in aceeasi oala, cum spune romanul.

DESPRE CLUBUL NUBA SI SEBASTIAN GHITA

Rizea: Nanu este o interfata, banii sunt ai lui Sebastian Ghita, este adevaratul proprietar al clubului nuba. Nu putem sa ne ascundem dupa cires, sa spunem adevarul romanilor. Toti care mergeti acolo, vreau sa stiti un lucru - in schimbul imunitatii parafate prin intermediul lui Cristoiu cu statul paralel prin acea poza, ia poza, nu e poza, s-a uitat dintr-o parte, o caterinca, ne ia la misto si Ghita, si Cristoiu, toata lumea.

Anca: Dl Cristoiu poate sa spuna ca a fost un demers jurnalistic, era o bomba de presa.

Rizea: A luat la misto toti romanii, asta a facut. Cristoiu e complice cu acest infractor Sebastian Ghita. Va spun un lucru - una dintre conditiile impuse de sistem ca Sebastian Ghita sa nu mai zica pâs, spre deosebire de mine, a fost ca la nuba .... nu intamplator cele doua cluburi loft si nuba, pandemie, probleme, ceva, nimic. Singurii care au functionat fara amenzi au mers in plin. Iesea Orban spunea: cluburile, restaurantele se inchid. Ei nu aveau nicio treaba, au spatele prea tare.

Anca: Eu am vazut stiri ca au primit amenzi uriase, nu le pasa pentru ca incasarile lor sunt mari.

Rizea: Anca, sa nu fim naivi, au primit o amenda, dar stim ce se intampla cu amenda? Isi baga repede avocatii pe filiera si intelegere cu ANAF, cu aia care au dat amenda, gata.

Anca: noi vorbim acum de niste ramasite ale deep state, personaje care au ramas in institutii si inca raspund acestor oameni?

Rizea: Bineinteles. Raspund la comenzile astora, dupa sase luni, un an, cand se termina procesul ala de contestare a amenzii, daca cumva loft sau nuba au platit vreun ban sau s-a dus vreun ban la bugetul statului din acele amenzi. Niciodata, dar nimeni nu mai urmareste asta la ce va spun eu. Sunt oamenii de la ANAF care mi-au zis, ca le stiu. Întelegere cu avocatul lor, nu se prezinta de ANAF al statului nu se prezinta si asta e, e o intreaga smecherie aici.

Rizea: Revenind la clubul Nuba, Sebastian Ghita, in conditiile impuse de statul paralel pentru tacerea lui a fost – ne dau totul in primire ce se discuta la Nuba. Totul, de aceea se fac petreceri, de aceea Nuba este in topul cluburilor din Romania, alaturi de loft care are experienta pe zona asta de inregistrari, acolo se duc barosanii Romaniei, smecherii care cheltuie si ei sunt inregistrati ambiental.

Anca: Imi aduc aminte ca a fost o discutie asemanatoare cu cafenelele din Dorobanti, cand au fost multe dosare construite.

Rizea: Ai idee care e cea mai tare cafenea acum din Dorobanti?

Anca: Nuba Cafe.

Rizea: Ai vazut.

Anca: Deci te duci acolo si esti live

Rizea: Ai vazut, asta se intampla si la club. Aici are o implicare si DIICOT care inchide ochii, oamenii sa vina, sa-si dea drumul la gura, sa consume.

Anca: Sunt niste acuzatii la adresa unor institutii ale statului ...

Rizea: E nevoie si de prafuri, Anca. Unii vor asta, sunt consumatori. Iar aici o spun cu subiect si predicat. I-am spus o lui la telefon, o sa ascultati inregistrarea.

Anca: În aceste cluburi exista si trafic de droguri, asta vrei sa spui?

Rizea: Exact.

Muzgoci: Cu girul autoritatilor?

Rizea: Protejati.

Anca: Cu girul unor personaje care sunt in diverse institutii.

Rizea: Dl Nanu imi recunoaste mie cum Andra, iubita lui cu care sta de un an jumate, doi ani, logodnica lui, se aude si in inregistrare, ii spun ti-ai luat si soacra cu avionul privat. Bai, nu mai puneti pe instagram, poporul nu are ce manca si voi va lafaiti. Tu faci naveta de la Bucuresti la Mykonos cu private jet. Cum fac altii cu trenul de la Bucuresti la Ploiesti.

Rizea: Îmi recunoaste tacit ca iubita lui, o cunosc de cand era la Jean Monnet, eleva in clasa a 11-a, venea la terasa Ambiant. I-am spus: ai grija ca astia te monitorizeaza cu consumul de droguri, ea e mare consumatoare.

Rizea: În ce promiscuitate traiesc acesti miliardari care au sacatuit bugetul României. Ei nu sunt niste gulere albe, oameni elevati, pana si Liviu Tudor (...) astia n-au nici prea mult creier. Degeaba au sute de milioane de euro. Ei se pot duce in orice colt de lume fara sa-i vada nimeni. Asa ii stiu tot Bucurestiul si ii stie tot sistemul.

Rizea: Ii monitorizeaza, ii inregistreaza, le baga la inaintare cate o fata. Se stie absolut tot despre ei.

Anca: Tu acum descrii un sistem mafiot, C. Rizea.

Rizea: Ăsta e sistemul, au incercat si cu mine sa faca la fel.

Rizea: Asta e modalitatea prin care sistemul lucreaza, Anca.

Muzgoci: Subiectul pe care l-ati deschis — forme de santaj pe care diferiti oameni din sistem l-au exercitat asupra unor oameni din zona de bussines, politic. Despre aceste cluburi unde exista dispozitive de inregistrare, isi doresc sa afle cat mai multe lucruri despre acesti oameni. E asta o practica a statului paralel sa te aiba la mana cu ceva si intr-un moment sa scoata o inregistrare cu tine murdar la nas de faina.

Rizea: Asa e, Bogdan, ai pus punctul pe i. E una dintre modalitatile prin care statul paralel incearca sa controleze demnitarii, persoanele cu influenta, sa le stie slabiciunile.