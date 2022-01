• Prima pozitie in topul inmatricularilor de autoturisme noi de import;

• Cea mai mare crestere anuala a vanzarilor in top 10 marci in Romania;

• 20% crestere a retelei nationale de distribuitori;

• 80% crestere a cifrei de afaceri fata de anul precedent;

• Modelul Hyundai Tucson este cel mai comercializat SUV de import in Romania.

Hyundai Auto Romania a incheiat 2021 pe prima pozitie in topul inmatricularilor de autoturisme noi de import, cu 9.532 de unitati si o cota de piata de 7,9%, inregistrand totodata cea mai mare crestere anuala a vanzarilor din top 10 – 39% fata de anul 2020.

Conform datelor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), in topul vanzarilor se afla modelul Tucson cu 2.852 de unitati comercializate, reprezentand 30% din totalul vanzarilor marcii si devenind cel mai comercializat SUV de import in Romania, urmat de autovehiculele din clasa C (i30, Elantra, Ioniq) – 2.387 de unitati, adica 25% din volumele Hyundai, dar si de cele din segmentul B (i20, Bayon) – 1.884 de unitati, totalizand 20% din mixul de vanzari local.

Totodata, conform statisticilor APIA, mai putin de 1% dintre autovehiculele Hyundai vandute in 2021 pe piata locala au fost motorizate diesel; 80% dintre modele au fost cu propulsoare pe benzina, iar 19% electrificate (EV, PHEV, HEV).

Teodor Brusalis, Director Executiv al Hyundai Auto Romania, a declarat: „IONIQ 5 – noul model 100% electric din gama Hyundai – reflecta cel mai bine combinatia reusita intre design si tehnologii inovatoare care ne-a adus aprecierea clientilor. In 2022 vom accelera procesul de tranzitie catre modele ECO, in concordanta cu cererea aflata in crestere.”

Hyundai Auto Romania a inregistrat in 2021 o cifra anuala de afaceri in crestere cu peste 80% fata de anul precedent. Vanzarile Hyundai in Romania sunt sustinute de reteaua nationala de distribuitori, care pe parcursul ultimilor doi ani a crescut cu 20%, ajungand in prezent la 36 de locatii.