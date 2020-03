Repetentul săptămânii, Victor Ponta: "Nu mi-a venit să cred că a mințit iar"

Miron Mitrea a acordat premiul de premiantul saptamanii pentru ministrul de Interne, Marcel Vela, dar i-a nominalizat si pe cei din prima linie a sistemului de sanatate din tara, care lupta in aceste zile contra coronavirus. La polul opus, pedepsit a fost Victor Ponta pentru o declaratie mincinoasa pe care a facut-o de doua ori intr-o singura saptamana, desi jurnalistii i-au dovedit ca nu are dreptate.

"O sa-i mentionez pe cei care sunt in prima linie, medicii, asistente medicale. O sa-l propun pe Marcel Vela pentru ca a luat masurile, ieri. Daca nu citeam ordonanta numarul 2 nu pricepeam nimic. Este totusi premiantul saptamanii pentru ca a adoptat aceasta ordonanta. Probabil ca e nevoie sa-l ajute cei de la minister. Domnul Vela, sunt niste firme speciale care va ajuta sa comunicati mai bine. A luat niste masuri bune dar a comunicat rau", a comentat Miron Mitrea pentru rubrica de premiantul saptamanii.

In schimb, la repetentul saptamanii Miron Mitrea a fost mult mai critic: "L-am avut in calcul pe presedintele Camerei de Comert care a vorbit foarte mult dar nu a spus ce vrea sa faca. Eu il cunosc pe Mihai Daraban: Mihai, apuca-te putin de treaba. Totusi nu s-a calificat sa fie repetentul saptamanii. Al doilea candidat, Florin Citu care era preocupat sa-si faca selfie-uri in timpul crizei. Domnule Citu, uitati ca in Franta intra 100 de miliarde de la Uniunea Europeana si Romania doar 1. Victor Ponta este totusi castigatorul repetentul saptamanii. A mintit. A iesit si a facut declaratie publica, ca la invitatia prim ministrului CHinez, Guvernul Romaniei a fost atat de nepriceput incat a fost reprezentat de doi directorasi. Ulterior a fost publicat in presa, a fost o discutie intre specialisti, nu a fost presedintele Chinei, nu prim-ministru, au fost specialisti si din CHina, si din Romania. Culmea e ca vineri a iesit sa spuna din nou acelasi lucru. Nu mi-a venit sa cred ca a mintit iar. Victor, las-o, fa politica cum trebuie. El este repetentul", a incheiat Miron Mitrea.

In final, analistul politic le-a transmis si un sfat celor din Guvern:

"Fratilor, scoateti-l pe Arafat sa vorbeasca pentru ca lumea are incredere in el. In Raed Arafat lumea are incredere si stie ce spune. Va faceti un ajutor singuri daca il scoateti sa vorbeasca"