Reacția lui Miron Mitrea după dezvăluirile fostului procuror Mircea Negulescu: Victor Ponta are o problemă cât casa

Miron Mitrea a explicat cum functioneaza schema descoperita de procurorul Mircea Negulescu, prin care a fost finantata campania electorala a lui Victor Ponta cu 2,5 milioane de dolari.

"Sa incercam sa abordam problema din mai multe unghiuri. O firma din Romania face un contract cu 2 firme din SUA si le comanda doua servicii care nu se fac niciodata, insa acele firme fac niste servicii unei terte persoane care nu plateste niciodata. E un sistem de finantare a campaniilor electorale extrem de intalnit. Un partid care nu are bani sa sprijine un candidat gaseste firme sa sprijine. Tu ca si candidat ii spui firme icare vrea sa te sponsorizeze, firma lui Sebastian Ghita, "trimite niste bani ca vreau sa lucrez cu aceste firme din America". EI nu vor onora contractul cu tine, in schimb vor onora servicii pentru mine.

Schema e urmatoarea: o firma plateste unei firme terte un contract pe care nu-l executa niciodata, partidul sau candidatul face un contract pe care nu-l plateste niciodata dar beneficiaza de servicii.

Daca Victor Ponta nu are un contract cu cele doua firme, are o problema cat casa", a explicat Miron Mitrea in cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea PLUS.