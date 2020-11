”Legile Puterii” Raluca Turcan: Votul împotriva închiderii piețelor, o dovadă de cinism. Alegerile sunt necesare pentru a pune în instituții vitale oameni responsabili

Turcan a reamintit că, după căderea guvernul Dăncilă, niciun alt partid nu a vrut să își asume guvernarea, în condițiile în care atunci era cunoscută doar situația economică dificilă, nu și că va urma criza provocată de pandemie.

”S-a întâmplat ce se întâmplă de un an de când suntem la guvernare. Încă o dată, a fost politizat un subiect de sănătate publică și a fost blocat guvernul în acțiunea de a limita răspândirea coronavirusului. Am primit o mostră de cinism și o dovadă că sunt o mână de oameni care, pentru o mână de voturi, sunt în stare să sacrifice orice.

Din momentul instituirii măsurilor de restricții, am spus clar că se închid doar spațiile improprii pentru sănătatea publică: cele în spații închise, în care oamenii stau la grămadă, fără să respecte măsurile sanitare. Oamenii responsabili care au înțeles că e nevoie să facem un efort comun și să nu privim sănătatea publică în cheie electorală au acționat și au pus spații suplimentare la dispoziție, pe când alții au răzvrătit niște oameni.

Micii producători sunt oameni care muncesc enorm de mult. Practic, s-au folosit de acești oameni munciți și chinuiți pentru a încerca să-i deturneze la vot.

Aceste alegeri trebuie să aibă loc pentru a liniști scena politică, pentru a pune în instituii vitale oameni responsabili.

Responsabilii locali au datoria să reamenajeze aceste spații.

Este halucinant cum s-a propagat în societate teoria conspitației în baza căreia guvernul susține corporațiile. Dacă voiam să fim populari, ce-am fi făcut la guvernare?! Imaginați-vă că era la guvernare doamna Dăncilă...

Miza pentru noi este să dăm o majoritate parlamentară responsabilă, cu un guvern al PNL care să lucreze cu aleșii locali și patru ani să nu ne mai sabotăm unii pe alții. Când am dat jos guvernul Dăncilă și am căutat parteneri, răspunsul din toate părțile a fost să mergem noi la guvernare să ne rupem gâtul. Am căutat parteneri de guvernare și nimeni nu a vrut să și-o asume”, a declarat Turcan, la Realitatea Plus.