Pasionat de sport, Darwin a suferit, în timpul unui meci de fotbal, o ruptură de ligament, lucru pe care avea să îl afle însă mult mai târziu. A doua zi după accidentare, tânărul a mers la spital, unde a trebuit să aștepte 14 ore pentru a fi consultat. Tot atunci, i s-au făcut o radiografie și un CT și a fost trimis acasă. După două luni, când a găsit un loc liber, a făcut și un RMN de genunchi, iar medicul a stabilit că este vorba despre o afecțiune a meniscului, care nu necesita spitalizare, durerea dispărând încet, încet.

Crezând că este vindecat, tânărul a venit împreună cu prietenii lui români, la snowboarding, în România. În timp ce se afla aici a fost sunat de la spitalul din Marea Britanie, fiind anunțat că diagnosticul primit inițial era greșit și că de fapt suferea de ruptură de ligament încrucișat anterior. Darwin avea nevoie de tratament chirurgical, dar trebuia să aștepte între 6 și 12 luni, dacă voia să se opereze în Marea Britanie.

Luând în calcul perioadele de așteptare și de recuperare după operație, tânărul nu ar mai fi putut să mai joace fotbal aproximativ doi ani, ceea ce îi displăcea. Atunci, prietena sa româncă i-a recomandat să se programeze la Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, care îi tratase cu succes o rudă a sa.

În urma consultației, Dr. Răzvan Dragomir i-a confirmat diagnosticul de ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng și i-a recomandat o operație minim invazivă, respectiv o artroscopie de genunchi.

Cu încredere deplină în Dr. Răzvan Dragomir, cu care a comunicat foarte bine și foarte deschis încă de la început, tânărul britanic a acceptat fără ezitare să se opereze. La Spitalul Clinic SANADOR, Dr. Dragomir i-a efectuat cu succes o ligamentoplastie cu grefe din tendoane, fixarea realizându-se prin implanturi compatibile RMN. Pentru că intervenția a fost artoscopică, Darwin s-a recuperat rapid, fără complicații, iar în prezent se simte foarte bine.

Dincolo de timpul scurt pentru efectuarea intervenției, Darwin a spus că a ales Spitalul Clinic SANADOR și datorită costurilor mult mai scăzute comparativ cu cele practicate în spitalele private din Marea Britanie, dar și pentru profesionalismul dovedit al echipei medicale.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni ale articulațiilor și nu numai au acces la consulturi de specialitate și investigații imagistice avansate, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător fiecărui caz în parte.

Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR de chirurgi ortopezi experimentați atât clasic cât și minim invaziv, prin artroscopie. Operațiile au loc într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.