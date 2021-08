"Am decis să solicităm înfiinţarea unei comisii de anchetă la nivelul Parlamentului, cu audierea ministrului Energiei, Virgil Popescu, a preşedintelui Consiliului Concurenţei, a Protecţiei Consumatorului şi ANRE. Noi credem că s-a ajuns prea departe în toată această nebunie de creştere de preţuri. Oamenii, pe de o parte, au aceleaşi salarii, aceleaşi pensii, copiii au aceleaşi alocaţie, pentru că, aşa cum toţi românii ştiu, toate aceste lucruri au fost îngheţate de premierul Cîţu. În schimb, pe de altă parte, avem creşteri foarte mari la facturile de energie şi gaze naturale, care aproape s-au dublat, alimentele se scumpesc de la o zi la alta, la fel şi preţul benzinei", a afirmat Grindeanu.



În paralel, a adăugat el, PSD vrea ca legea privind consumatorul vulnerabil să fie votată cu celeritate în Camera Deputaţilor - cameră decizională - şi să intre în vigoare la data de 1 octombrie a acestui an.



"Românii trebuie ajutaţi acum, nu vara viitoare. Pe de altă parte, am văzut că Florin Cîţu nu vrea să reducă TVA-ul la utilităţi (...), nu vrea decât să preia şefia PNL-ului, aceasta este singura prioritate pe care o are prim-ministrul în acest moment, nu protejarea românilor faţă de dublarea facturilor", a susţinut Sorin Grindeanu.

Și premierul Florin Cîțu a afirmat, zilele trecute, că se fac eforturi pentru ca legea consumatorului vulnerabil să treacă de Parlament și să fie pusă în aplicate fie în această toamnă, fie din ianurie anul viitor.