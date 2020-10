Procurori: Ghiță era o instituție! Ponta, consiliat de israelieni, americani și chinezi anchetați de FBI | Drum spre Cotroceni cu prietenii rușilor

Sebastian Ghiță era peste tot. Așa cum spunea Mircea Negulescu în interviul pentru Realitatea Plus, Ghiță se comporta ca o instituție. Dovadă stau constatările experților Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și analiza procurorilor care au luat în vizor grupul Asesoft. Firmele controlate direct și prin interpuși de Sebastian Ghiță aveau un singur scop. Acela de a încasa sume de bani cu titlu de „comision”. Banii ar fi ajuns în vârful piramidei, la Ghita Sebastian-Aurelian prin influența pe care o avea în mediul politic și prin oamenii plasați în diverse poziții cheie în instituții. Obiectivul lor era sa determine derularea unor contracte ce aveau ca sursă de finanțare bugetul de stat.

Nici măcar giganții pieței IT ca Siveco România SA nu scăpau fără să îi dea comision marelui artizan. În perioada anilor 2013-2014 , pentru a compensa contravaloarea facturilor emise de S.C.Teamnet International S.A. ți S.C.Asesoft International S.A. pentru servicii I.T. facturate în mod fictiv, Siveco Romania a emis către mai multe societăți din grupul firmelor controlate de Ghiță Sebastian un număr de 13 facturi tot pentru servicii I.T. Anchetatorii spun că servicii erau doar pe hârtie și nu au fost prestate in mod real.

Toate aceste operațiuni fictive au avut ca scop final mărirea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Teamnet International S.A. Pentru că Sebastian Ghiță își dorea să încheie un acord cu Banca Mondiala, spun surse apropiate anchetei. Obiectivul final era ca Teamnet să achiziționeze un pachet de acțiuni dar și un împrumut de milioane de euro.

Așa au ajuns procurorii să afle că sume importante erau investite de firmele lui Sebastian Ghiță în cariera poitică a prietenului său, Victor Ponta. Prin intermediul S.C.Media Fantasy Solution S.R.L și Federal Media Partner SRL, firmele din grupul “Asesoft” au efectuat în anul 2012 și 2014 plăți pentru anumite servicii și bunuri cu caracter politic. Tranzacțiile cu materiale electorale pentru campania de la localele din anul 2012, când s-au achiziționat 97.020 tigăi, nu au fost înregistrate niciodată în contabilitatea firmelor lui Ghiță. Însă atât firmele care au achiziționat tigăi cât și cele care au plătit consultanță pentru campania președințială a lui Victor Ponta au fost creditate de Asesoft, susțin procurorii. Așa că pe lângă tigăi, Ghiță i-a oferit lui Ponta și minți sclipitoare pentru campania de la prezidențiale din 2014. Bani de la Ghiță au venit și pentru tricouri, ceasuri și studii sociologice. Sume impresionante de bani s-au scurs așadar în conturile unor consultanți nemți, israelieni și americani dar și spre companii controversate din China. Din dosarul DNA, cel mai cunoscut nume folosit pentru imaginea lui Victor Ponta este cel al fostului premier britanic Tony Blair, cel după care a fost și botezat dosarul. Însă acesta nu este singurul nume cu greutate pentru care Sebastian Ghiță ar fi plătit. Experții antifraudă au descoperit, de exemplu, că firma Friedbert Pfluger, fost purtător de cuvânt al politicii externe a grupului parlamentar CDU/CSU, a asigurat servicii de consultanță pentru Ponta. Un alt nume controversat este Podesta Group. Compania înființată de John Podesta ar fi prestat servicii plătite de Sebastian Ghiță în beneficiul lui Ponta. Asta fără a se ține cont că firma consultantului lui Hillary Clinton fusese în centrul unei anchete FBI în 2012. Agenții federali anchetau posibilele acte de corupție ale consultanților politici americani. Legăturile duceau spre Partidul Regiunilor al fostului preşedinte ucrainean Viktor Ianukovici. Ianukovici, un prieten al Rusiei a fost condamnat în 2019 la 13 ani de închisoare pentru înaltă trădare și s-a refugiat la Moscova.

Deși legăturile descoperite de procurori și experții antifraudă încă stârnesc interesul publicului, justiția din România a pus batista pe țambal în acest dosar cunoscut generic drept Dosarul Tony Blair. Nimic despre ingineriile financiare ale lui Sebastian Ghiță. Deși posibilele infracțiuni au fost semnalate de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și nu doar de Procurorul Portocală, anchetatorul este singurul nume din anchetă care a plătit cu funcția și 21 de zile de arest.