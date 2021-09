Carantina de noapte în weekend a fost instituită și la Dumbrăvița, Ghiroda, Giroc, Dudeștii Noi, Parta, Pădureni, Sacosu Turcesc, Giulvaz si Jimbolia.

Moravița și Bucovăț intră complet în carantin, după ce rata de infectare a depăsit 7 la mie, potrivit opinia timisoarei.ro

Carantina de noapte va fi institută pentru intervalul 20:00 - 05:00.

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, magazinele vor fi deschise doar până la 18:00, iar circulația pe timpul nopții va fi posibilă doar cu declarația pe propria răspundere.

Decizia a fost luată după ce, miercuri, în județ au fost raportate aproape 400 de cazuri noi Covid-19, iar în Timișoara rata de infectare a crescut la 4,49 cazuri la mia de locuitori.

NOILE RESTRICȚII:

Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20 – 5, cu urmatoarele exceptii:

-deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

-deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;

-deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;

-deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie.

Operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sunt obligati sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea, in zilele de vineri, sambata si duminica, in intervalul orar 5,00-18,00. in intervalul orar 18:00 – 5:00, operatorii economici pot desfasura activitatea de livrare la domiciliu. Se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness.

Declarațiile pe propria răspundere pot fi descărcate AICI.