Primarul din Urziceni, după ce o femeie a născut pe trotuar: Luăm decizia cu managerul. Asta rezolvă problema?!

„Noi am vrut să facem din acest spital un spital-exemplu din județul Ialomița. (...)

Este păcat. Este regretabil așa ceva, e de neînchipuit (despre femeia care a născut și bărbatul care a murit acasă). Nu trebuie să se întâmple așa ceva niciodată și nicăieri.

Domnii medici să-și facă datoria. Așa cum ne-o facem noi, administrația publică locală și pompăm bani cu găleata, cu milioane de euro le punem la dispoziție, același lucru trebuie să-l facă și domnii medici. Că noi nu suntem de specialitate, cei din Consilul local. (...)

Trebuia sa fiu medic și să fac eu ce trebuie acolo. Din păcate eu nu sunt medic. (...)

O să mă internez eu acolo și o să stau o lună de zile, o să stau portar...”, a declarat primarul Constantin Sava, luni seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Despre demiterea managerului, primarul Constantin Sava a anunțat că marți se ia decizia.

„Ce vedem noi la televizor e că mai toate spitalele sunt asa, ca nu se ia o masura clara să rupem pisica.

Mâine luăm și această hotărâre. Noi nu avem prin ordin de ministru linie de gardă, de Obstetrică-Ginecologie, pentru că un spital de gradul 4 așa cum e Urziceniul nu e abilitat pentru lucrul ăsta. Medicii să-și facă datoria. (...)

Dacă spitalul avea această linie, se mai intampla asa ceva? Nu vreau să scuz pe nimeni! Latura umană trebuia să-și facă treaba. (...)

Mâine luăm măsurile cuvenite. O să cer și o să am o întâlnire sigur cu dl ministru Rafila. (...)

Mâine luăm o hotărâre certă. Mâine dimineață... (...) Nu sunt de specialitate, dar măsurile drastice vor fi luate. (...)

Mâine luăm o hotărâre în privința managerului. Credeți că asta rezolva problema?!”, a declarat primarul Constantin Sava, în exclusivitate la România Suverană cu Alexandra Păcuraru.

Primarul din Urziceni: Medicii pleacă la Brașov, la București, rămânem fără!

„O altă anomalie: Medicii care sunt în Urziceni fac mai nou gardă în camerele de gardă din comunele învecinate, unde Guvernul a spus: le dăm 3-4 milioane mai mult. Ce să le facem? Se duc și fac gărzi acolo și noi rămânem fără nimic aici, la Urziceni. Ne părpălim degeaba. Pleacă! (...)

Noi avem nevoie de un medic urgentist care să scoată mai bine la iveală aceste cazuri. Scoatem de jumătate de an la concurs, nu vine nimeni!

Avem doi medici urgentiști rezidenți în anul III. Știți unde-și desfășoară activitatea? La Brașov și la Colentina (București, n.r.). Nu e plăcut Urziceniul, o localitate cu 16.000 de locuitori. Este mai plăcut Bucureștiul, cu 3 milioane, e mai plăcut Clujul, Timișoara.

Ce sa facem? Le platim carburanți, cazare, facem toate eforturile ca medicii să vină, să putem să-i ținem aici. Cum?”, a mai spus primarul Constantin Sava.

Primarul din Urziceni: Ce construim are sau nu rost, dacă medicii vin sau nu vin? Ne rugăm de Casa de Asigurări să încasăm banii, ca slugile

Primarul Constantin Sava a vorbit și despre problemele cu care se confruntă, din întârzierea decontărilor de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de lipsa medicilor, care nu doresc să vină la Urziceni.

„Spitalul este în subordinea primăriei. Atunci când spitalele au fost date, nu cerute de noi, date mai mult cu forța de minister, au fost pasate, așa cum au fost pasate primăriilor.

Consiliul local al primariei are un obiectiv clar: să susțină cu bani și proiecte spitalele. Iar medicii să-și facă datoria. Din punctul de vedere al proiectelor spitalului, suntem bine ancorați.

Stau și mă gândesc dacă ceea ce construim noi acum la Urziceni își are rostul sau nu. Dacă medicii vin sau dacă nu vin. Vorbim de Ambulatoriu, unde facem pe bani europeni: 9 săli de specialitate și 14 săli de tratament. Deci trebuie să găsim acești medici pentru ceea ce construim aici.

Banii pentru spitalul municipal vin de la externările sau internările facute de medici prin Casa Națională de Sănătate. Spitalul municipal este susținut de primărie cu bani pentru medici dacă fac fac naveta de la București, asta se întâmplă des, le plătim benzina. Dacă au chirie, le plătim chiria... Și multe facilitati pe care le au.

Ne rugăm jumatate de an sa incasam banii, ramanem ca slugile, ne rugam de dumnealor (despre decontarile cerute de la casa de asigurari)”, a mai declarat primarul Constantin Sava, în exclusivitate la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru.

Scandal uriaș după ce o femeie a născut pe trotuar după ce a fost refuzată de medicii de la Spitalul Urziceni

Scandalul de la Spitalul municipal Urziceni a izbucnit după ce o femeie a născut, luni, 31 iulie, pe trotuar, lângă Spitalul din Urziceni, care a refuzat-o. Aceasta a fost asistată de medicii de pe Ambulanța venită la cererea spitalului.

Reamintim că o femeie, de 24 de ani, din localitatea Bărbuleşti, s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Urziceni, în travaliu, la scurt timp aceasta născând în curtea unităţii medicale.

Inițial, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a susținut că a văzut imaginile de la Urziceni și că a trimis deja Inspecția Sanitară de Stat la Urziceni.

Ulterior, ministrul Sănătății a cerut demisii în urma incidentului șocant cu femeia care a fost nevoită să nască în stradă și nu în spital, în anul 2023, în România.

Poliția Ialomița a anunțat că a fost deschis dosar penal pentru abuz în serviciu, în cazul femeii care a născut în faţa Spitalului Urziceni.

„La data de 31 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu, în urma imaginilor apărute în spaţiul public, privind o femeie care naşte în curtea unei unităţi medicale. Faptele privesc săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către personalul medical”, a transmis, luni, IPJ Ialomiţa.

Managerul spitalului în curtea căruia o femeie a născut pe asfalt: „Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat”

„Eu consider că ceea ce am făcut de 6 ani și jumătate în acest spital s-a făcut bine. Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat la Urziceni. Noi am procedat exact singura chestie e că asistenta trebuia să...

Avem două echipe de control, urmează o anchetă”, a spus managerul Spitalului Urziceni - Daniela Ianuș.

Întrebată de ce este suspendată activitatea la Secția Pediatrie până pe 15 august, directorul a răspuns: „Este suspendată pentru că 5 din cele 7 asistente ale secției sunt în concediu medical. Fac și eu o sesizare la Casa de Sănătate să verifice dacă aceste concedii medicale sunt reale sau nu.

Avem trei linii de gardă: chirurgie, medicină internă și pediatrie. Avem medici devotați, care își fac meseria și care își depășesc competențele”, a mai spus aceasta.

Întrebată de reporterul Realitatea PLUS dacă acei medici și-au făcut meseria și și-au depășit competențele seara trecută, aceasta a răspuns: „da. Nu sunt descumpănită, vom face anchetă și vom vedea ce se va întâmpla. Nu am apucat să fac o anchetă internă. Nu încercați să mă intimidați”.

„Posturile au fost blocate prin ordonanță de guvern, avem deficit de medici”, a mai spus managerul Daniela Ianuș.