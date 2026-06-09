Președintele SUA, Donald Trump, huiduit de spectatorii din New York la finala NBA

Președintele SUA, Donald Trump, a fost huiduit de o parte a publicului prezent la meciul al treilea al finalei NBA, disputat la Madison Square Garden din New York, potrivit relatării publicației New York Times.

Momentul s-a petrecut în timpul intonării imnului național, cu puțin înainte de startul primei finale NBA găzduite de celebra arenă newyorkeză după o pauză de 27 de ani. Trump, aflat într-o lojă special amenajată și protejată cu geamuri antiglonț, a fost surprins pe ecranul video al sălii, declanșând reacții sonore din partea spectatorilor.

În vârstă de 79 de ani și originar din New York, Trump a devenit primul președinte american în exercițiu care asistă la o finală NBA. Potrivit publicației americane, reacțiile negative ale publicului au fost mai puternice decât cele îndreptate împotriva echipei adverse, San Antonio Spurs. Imaginile de pe ecran au rămas suficient de mult timp pentru ca spectatorii să observe zâmbetul afișat de liderul de la Casa Albă.

Vizita președintelui a impus măsuri de securitate excepționale, care au afectat desfășurarea evenimentului. Fanii s-au confruntat cu cozi lungi la intrare, restricții suplimentare privind bagajele și anularea unor evenimente de vizionare organizate în exteriorul arenei.

Trump a participat la meci la invitația proprietarului echipei New York Knicks, James Dolan. Acesta a ocupat o lojă amplasată aproape de centrul terenului, într-un spațiu securizat special pentru vizită. În timpul partidei, comisarul NBA, Adam Silver, s-a alăturat grupului și a discutat cu președintele.

Printre persoanele aflate în loja oficială s-au numărat și nepoata lui Trump, Kai Trump, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului, Lee Zeldin, precum și adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino.

La meci a fost prezent și primarul New York-ului, Zohran Mamdani, care a declarat că a plătit 1.000 de dolari pentru un bilet la o zonă destinată spectatorilor aflați în picioare.

Donald Trump a ajuns la New York cu elicopterul Marine One, după un zbor scurt din New Jersey. Coloana oficială a traversat Manhattanul până la Madison Square Garden, pe traseu fiind întâmpinată atât de suporteri ai echipei Knicks, cât și de protestatari. Jurnaliștii care l-au însoțit au relatat că au observat gesturi ostile și pancarte cu mesaje critice la adresa președintelui.