Prefectul Traian Berbeceanu anunță o anchetă în cazul terenului dublu retrocedat din Sectorul 2 după dezvăluirile de la Realitatea PLUS

În urma dezvăluirilor prezentate de Realitatea PLUS săptămâna trecută, Prefectul Capitalei a anunțat că, în calitatea sa de președinte la Comisia Municipiului București pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată, a formulat acțiune în anulare pentru un titlu de proprietate emis pe numele lui Ionescu Ioan Tudor.

Terenul a fost retrocedat de două ori de Ionescu Ioan Tudor, prima data în anul 1992. Terenul a fost apoi cumpărat de afaceristul Dragoș Dobrescu, prin interpuși, așa cum chiar el a recunoscut într-un denunț la DNA. Documentul și întreaga poveste au fost prezentate pe larg săptămâna trecută la Culisele Statului Paralel.

Într-un denunț de la începutul anului 2016, Dobrescu a povestit cum, în 2005, a intrat în contact cu Nicorici Doru, acesta având încă din anul 2003 drepturile succesorale ale lui Ionescu Ioan Tudor, persoană care revendica dreptul de proprietate al unui teren în suprafață de 66 de hectare, în sectorul 2, București.

,,La începutul anului 2006, fiind interesat de dobândirea unui teren de aproximativ 9 hectare, în sectorul 2 București, prin intermediul numitului Căpățână Jean-Marian, am cumpărat drepturile litigioase mai sus arătate. Doresc să arăt faptul că, în cadrul acestor tranzacții, proceduri, eu am avut mai mulți mandatari (...) După achiziția drepturilor litigioase de la Nicorici Doru, am început să pregătesc un dosar pentru inițierea procedurilor de retrocedare a unei suprafețe de teren și am găsit mai multe suprafețe libere de teren în sectorul 2. Am făcut expertizele cadastrale și, la final, a reieșit o suprafață de 9,6 hectare de teren liber de construcții pentru care doream să solicit retrocedarea. (...) Mai bine spus, moștenitorul Ionescu Ioan Tudor avea cereri de retrocedare depuse la Primăria Sectorului 2, încă din 1990, pentru o suprafață mult mai mare, de circa 200 de hectare, și, dacă nu mă înșel, îi mai fuseseră retrocedate câteva suprafețe de teren. Astfel, de la momentul în care am achiziționat drepturile litigioase, m-am subrogat în drepturile litigioase și am completat documentația în numele lui Ionescu Ioan Tudor, pentru care a fost solicitată retrocedarea a 9,6 hectare", a explicat Dobrescu.

Intervenția salvatoare a venit de la fostul acționar de la Dinamo, care, în schimbul a jumătate din terenuri, a urgentat retrocedarea cu sprijinul lui Onțanu. Este vorba despre dosarul în care fostul primar al sectorului 2 a fost acuzat de procurorii DNA în 2016 că a luat mită. Cel mai longeviv primar din Capitală a scăpat, însă, de închisoare, nu pentru că judecătorii l-au găsit nevinovat, ci pentru că faptele de corupţie de care a fost acuzat s-au prescris.

Dar povestea e mult mai complexă de atât. Imediat după Revoluție, Ioan Tudor Ionescu a revendicat averea familiei. În vara lui 1992 a fost împroprietărit de comuna Dobroiești cu 9,8 hectare de teren în șoseaua Colentina. Haosul legislativ din domeniul retrocedărilor abia începea, iar cei care dădeau înapoi proprietățile naționalizate erau primarii de comune. După un an, în 1993, bătrânul și-a vândut cele 9,8 hectare primite înapoi în Colentina. Apoi, după ce Bucureștiul, în expansiunea sa, a înghițit Colentina, omul a mers la Prefectura Capitalei și a cerut despăgubiri pentru terenul primit în 1992. Prefectura a direcționat cererea la Primăria Capitalei, dar, pe traseu, dosarul s-a pierdut câțiva ani.

Ca să-i zăpăcească pe funcționari, Ionescu a cerut inițial despăgubiri în valoare de 4 miliarde de lei vechi pentru o construcție aflată la numărul 458 pe șoseaua Colentina, dar și pentru terenul de 9,8 hectare din jurul ei. Adică fix ce primise nouă ani mai devreme. În 30 iunie 2003 și-a vândut drepturile litigioase către o grupare celebră de rechini imobiliari și a ieșit din schemă.

Primii cărora moștenitorul Ionescu le-a cedat drepturile au fost Doru Nicorici și Cristian Ilaș, personaje care apar ca intermediari în mai multe afaceri imobiliare ale lui Dragoș Dobrescu.