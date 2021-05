Cei doi soți din Cluj Napoca au povestit momentele dramatice de care au avut parte în urmă cu câteva săptămâni. Se aflau în casă atunci când femeia a suferit un infarct, iar soțul ei a reușit să se mobilizeze și să intervină rapid. Bărbatul, deși fără pregătire în domeniu, a început să o resusciteze, iar tratamentul oferit de el a avut și rezultat.

Acesta a povestit momentele de groază prin care a trecut atunci când i s-a făcut rău femeii. În primul moment, a fost la un pas să-şi piardă luciditatea şi el, pe fondul panicii, însă şi-a amintit repede ce are de făcut, scrie adevarul.ro



„S-a pus pe pat şi când am venit de la bucătărie, unde i-am făcut ceai, şi-a dat capul într-o parte. Atunci am realizat. Eram cu fiica şi i-am spus să sune repede la 112 că e o problemă cu maică-sa. Fiică-mea a sunat repede. Soţia şi-a încrestat foarte tare dinţii, nu am putut să-i desfac. Atunci am luat-o în braţe şi m-am gândit să nu o pun pe pat pentru că sunt arcurile şi nu pot să-i fac bine respiraţie. Am întins-o pe covor, era moartă. Nu mai făcea niciun semn, absolut nimic. Am început să îi fac masaj cardiac, am pus mâinile pe piept şi i-am zis fiicei să sune iar la 112, să vină repede. I-am pus mâinile pe piept şi am apăsat-o des, cred că am depăşit vreo 60 pe minut şi foarte tare. Mi-a fost frică să nu îi rup ceva. După cam un minut a început să facă un geamăt. I-am spus fiicei „cred că e salvată”, a povestit bărbatul.