Incidentul s-a petrecut chiar în curtea fostei sale concubine, femeie care îl denunțase anterior pentru violență domestică.

Potrivit anchetatorilor, echipajul de poliție fusese chemat la intervenție după ce femeia a semnalat că fostul partener a venit din nou la locuința ei, încălcând ordinul de protecție emis pe numele acestuia. În momentul în care agenții au ajuns la fața locului, bărbatul, aflat într-o stare de agitație extremă, a scos o sabie și s-a năpustit asupra unuia dintre polițiști.

Polițistul a tras pentru a se apăra

În încercarea de a opri atacul, polițistul a folosit armamentul din dotare, împușcând agresorul în picior. Martorii spun că totul s-a derulat în doar câteva secunde, iar femeia a asistat îngrozită la scenă.

Bărbatul a fost imobilizat imediat și transportat la spital de un echipaj medical chemat la fața locului. Din primele informații, se află în stare stabilă și este conștient.

„Polițiștii au intervenit pentru a proteja viața colegului nostru și a persoanelor aflate în pericol. A fost un act de legitimă apărare”, au transmis surse din rândul anchetei.

Cercetările sunt în desfășurare

Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs incidentul. Bărbatul riscă noi acuzații, inclusiv tentativă de omor asupra unui polițist, dar și încălcarea ordinului de protecție.

Femeia care l-a denunțat a declarat că trăia de luni bune în teroare, temându-se pentru viața ei și a copiilor.