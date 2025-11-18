La fața locului au sosit pompierii din cadrul Detașamentului Port, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, dar și o echipă CBRN, specializată în gestionarea substanțelor periculoase.

Evacuări și măsuri de siguranță

Pentru protecția populației, patru persoane au fost evacuate din două imobile aflate în apropierea conductei avariate. Echipele de intervenție au oprit alimentarea cu gaz, eliminând riscul acumulării și al unei posibile explozii. Pompierii au rămas în zonă pentru a supraveghea situația și pentru a menține măsurile PSI până la remedierea completă a defecțiunii.

Din datele preliminare, nu au fost raportate victime. Cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită de poliție.

Plan Roșu de Intervenție în județul Sibiu. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit violent: 12 persoane implicate

Comunicatul IPJ Constanța

În jurul orei 7:40, polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră au fost alertați prin apel la 112 despre incidentul de pe strada Soarelui. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că un tânăr de 18 ani, aflat la volanul autoturismului, a acroșat conducta de alimentare cu gaz.

Impactul s-a soldat doar cu pagube materiale. Șoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.

Restricții temporare de trafic

Polițiștii au delimitat zona și au blocat temporar circulația pentru protecția cetățenilor și pentru a permite accesul echipelor de intervenție. În același timp, au fost evacuate cadrele didactice și elevii din unitatea de învățământ aflată în apropiere. Circulația pietonilor și a autovehiculelor a fost interzisă în perimetrul delimitat pentru prevenirea unor incidente suplimentare.

Situația actuală

După finalizarea intervenției, traficul a fost reluat fără restricții, iar autoritățile au transmis că problema a fost remediată.

Opt persoane evacuate după ce un autoturism a avariat o țeavă de gaze în localitatea Rucăr: trafic oprit pe pe DN 73