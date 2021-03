Ancuța Cârcu este acuzată într-un dosar care vizează o grupare de proxeneți din Turda, care duceau fetele în Tenerife și Madrid. Aceasta a devenit celebră în 2013, sub porecla "sexy peremista", după un scandal monstru, în direct la televizor, cu fostul lider PRM Corneliu Vadim Tudor.

Femeia susține că nu există nicio probă în dosar împotriva ei și a anunțat că va ataca decizia de arestare preventivă în instanță.

”Am fost în partidul lui Vadim Tudor, nu am mai făcut politică opt ani. Acum am făcut campanie din Tenerife pentru AUR, care a venit să dea o palmă sistemului. Sunt un influencer și un om care susține femeia, nu o exploatez, nu o determin să facă nimic.

Am aflat cu stupoare că a fost admisă propunerea de arestare pe numele meu. Nu credeam că în statul de drept cineva poate fi privat de libertate fără nicio probă. Sunt profund nevinovată.

Am fost tratată la pachet cu ceilalți inculpați. Nu se poate așa ceva, să fim arestați toți fără nicio diferență!

În câteva zile voi avea contestația în fața Tribunalului Cluj, unde am înțeles că judecătorii sunt mai bine pregătiți. La Câmpia Turzii este legea haiduciei, așa este și la Vaslui”, a spus Cârcu.

În ceea ce privește relația cu cei de la conducerea AUR, femeia susține că a fost chemată în partid și că acum se dezic de ea la comanda lui Târziu și a lui Ciubuc. Cârcu a precizat că face parte din filiala Galați, unde ocupă funcția de vicepreședinte, și că nu poate fi dată afară. Mai mult, aceasta acuză o campani de discreditare a întregului partid.

”Sunt membru AUR. Am avut o emisiune pe 2 și am spus cum acei oameni s-au dezis de mine prin presiuni din partea domnilor Târziu și Ciubuc. Nu eu am venit la ei, ci ei au venit la mine. Am intrat în AUR și am îmbrățișat valorile.

S-au dezis de mine, dar nu era nevoie, în situația mea putea fi orice alt tânăr. Eu susțin doctrina, nu sunt supărată pe cei de la AUR, ci pe domnul Ciubuc, că e obraznic, și pe domnul Târziu, că e agresiv. Acești oameni au făcut presiuni asupra domnului Munteanu, care este președintele filialei Galați, unde eu sunt membru și vicepreședinte. Până la un comitet, eu nu pot fi dată afară.

Când am avut o emisiune, am fost sunată de Târziu și mi-a spus că pot vorbi. Dacă eu nu aveam credibilitatea acestor oameni, eu nu puteam vorbi din partea AUR.

Opt ani nimeni n-a știut nimic de mine și acum am intrat în AUR. Eu am stat în insula păcatului, într-un pat superb și am mai făcut un live. Am intrat cu bucurie în partid, nu ca să câștig, ci ca să dau vitalitatea, frumusețea, imaginea mea, pentru că sunt un om bine și financiar. Dacă nu eram în partidul AUR, mie nu mi se întâmpla așa ceva. Pe 13 ianuarie am vândut toate afacerile. Este un linșaj menit să discrediteze acest partid.

Cred că domnul Târziu a primit presiuni, am văzut că nu s-a dezis doar de mine. Eu am fost în AUR din noiembrie, am aflat despre dosar în februarie”, a mai spus Cârcu.

În aceeași emisiune, copreșdintelele AUR, Claudiu Târziu, a negat că Ancuța Cârcu ar face parte din AUR.