Noi DEZVĂLUIRI bombă ale lui Negulescu: Răzvan Alexe tremura în fața lui Ghiță și Ponta. Cum îi avea la mână Ghiță pe cei din Prahova: Mașinăria ȘPĂGII

Fostul procuror Mircea Negulescu spune că a pus la dispoziție Secției Speciale înregistrări, din care procurorul Adina Florea ar fi scos pasaje din cauza unor posibile constrângeri la care ar fi fost supus omul de afaceri Răzvan Alexe pentru a ajunge la o înțelegere cu procurorii.

„Înregistrarea am pus-o la dispozitie si Adina Florea, care, intr-o maniera pe care eu nu prea o inteleg, dar poate la un moment dat am sa inteleg si lucrul acesta, a scos niste pasaje din textul intregii inregistrăti. Discuție fireasca, fara nicio forma de constrangere, mai mult decat atat, la un moment dat se aude pe inregistrare inclusiv vocea avocatului lui Răzvan Alexe, o doanmă avocat”, relatează Negulescu, în interviul acordat în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Despre inregistrarea de 2 ore și 37 de minute, fostul procuror Negulescu spune că „i-am dat-o doamnei Florea in integralitatea ei, n-am scos pasaje , n-am facut absolut nimic. In schimb, intr-un rechizitoriu in care domnia sa m-a trimis in judecata, a scos anumite pasaje pe care le-a interpretat intr-o maniera personală”.

Mircea Negulescu spune că nu știe de presupusa constrângere la care ar fi fost supus Alexe pentru a obține micșorarea pedepsei și explică modul in care a decurs discuția cu omul de afaceri.

„Nu știu (de o eventuală constrângere - n.red.). Doamna Florea sa va spuna unde este constrangerea. Nu pot eu sa va spun unde este constrangerea . Ideea este ca e firesc ca, in momentul in care discuti cu o persoană, sa incerci sa creeezi o punte psihologica, si atunci, ca sa poti sa creezi o punte psihologica, dai la o parte rigiditatea pe care un procuror o are in ancheta si incerci sa o discuti in mod normal, tocmai ca sa-l determini pe omul respectiv sa capete incredere in tine si sa-l determini sa spuna adevarul pana la urma”.

Potrivit înregistrării respective, după ce Răzvan Alexe afirmă că „Explodează Ploieștiul ăsta!”, Mircea Negulescu spune: „Și ce vrei să facem? Eu de asta sunt aici! Să explodeze Ploieștiul! De asta sunt aici, Răzvan! Să explodeze Ploieștiul. Și nu cred că explodează numai Ploieștiul!”.

La una dintre perchezițiile din dosarul în care era cercetat Răzvan Alexe, în casa inculpatului Cecilia Stroe a fost descoperit un stick. Iar printre melodii cu Frank Sinatra, procurorii și experții SRI în IT au recuperat si fotografii cu calcule făcute pentru ca șpăgile din lucrările publice să fie împărțite mai ușor.

Bogdan Muzgoci: Judecand dupa ce am ascultat, nu a existat nicio forma de presiune. Presiune exista oricum pe umerii unui om care fusese retinut si arestat preventiv, presiunea exista deja. Să analizam cum doreste dna Florea. Lucrurile astea treb sa le vada un judecator. (...) Vi le pun in fata, sa vedem daca le recunoasteti, de unde sunt aceste probe.

Mircea Negulescu: Ma mir ca ati reusit sa faceti rost de ele. Nu știu, chiar nu stiu. (...) O perioadă lungă de timp la care eu... din 2013-2014... N-am avut acces la asa ceva.

Bogdan Muzgoci: Vă par cunoscute?

Mircea Negulescu: Cu siguranta! Sunt exact acele inscrisuri recuperate dupa stickul celebru, percheziția de la Stroe Cecilia.

Bogdan Muzgoci: Sunt inregistrarile si probele despre care se discuta in aceasta convorbire pe care dvs ati avut o cu Alexe?

Mircea Negulescu: Da.

Bogdan Muzgoci: Adica vorbim despre aceleasi combinatii, despre aceleasi afaceri...

Mircea Negulescu: Nu cred ca le aveti pe toate. Pe stickul respectiv erau mult mai multe.

Bogdan Muzgoci: Sunt documente, imagini, fotografii obținute in urma perchezitiei de acasa la Stroe Cecilia... Erau pe un stick... Fusesera sterse si pe stick erau...

Mircea Negulescu: Eu nu stiu daca au fost sterse, n-au fost sterse. Cert este ca institutul de tehnici avansate dupa ce am trimis acel stick acolo, dupa ce am obtinut de la un judecator - perchezitie - ne-au recuperat aceste date de pe stickul respectiv. Aceste date, discutand cu dl Alexe, dânsul a recunoscut ca sunt consemnari referitoare la cum se furau banii din Consiliul Județean si modul cum se imparteau banii intre partid, primar, Răzvan Alexe, Vlad Cosma. (...)

N-am nicio problema... Problema este ca cineva trebuie sa vada lucrurile astea, adică nu puteam eu sa-l oblig.

Bogdan Muzgoci: Chiar va rog sa ne descrieti si nouă. (...) Eu le-am vazut pe toate. In unele dintre ele apar niste sume defalcate intr-un anumit moment care inseamna pretul obtinut pentru lucrarea in sine, pretul lucrarii si ulterior ce ramane se imparte intre doua V și R, cateodata si P. Să-mi explicati, V-ul ce era?

Mircea Negulescu: Dacă coroborati aceste date recuperate dupa stickul cu declaratiile pe care Alexe si Stroe Cecilia le-au dat in fata altor procurori , dar in prezenta acelorasi avocati, lasand la o parte inregistrarea cu schema spagilor , dar daca le coroborati va dati seama ca eu n-aveam de unde sa stiu. Puteau sa-mi spuna orice. V-ul inseamna Vlad Cosma, R-ul inseamna Razvan Alexe... Chiar vreau sa caut una relevanta... Astea sunt firmele... Oameni care erau abonati la banul public si care nici nu se mai suparau... Ei castigau licitatiile la rand... Castigau data viitoare la alta asfaltare.

Bogdan Muzgoci: Se si ajutau intre ei... Daca suma contractelor (...) castigat de una dintre companii erau mai mica decat se asteptau ei sa fie dupa cum povestea dl Alexe in inregistrarea respectiva, veneau firmele respective, faceau contestatie.

Mircea Negulescu: Dl Taranda... asta este... cum poti sa spui despre... V-am spus ca Vlad Cosma are o relatie cu fata dlui Taranda, au si un copil. La un moment dat, anul trecut apareau niste discutii in spatiul media potrivit carora doamna respectivă castigase din lucrările publice tot din CJ milioane de euro, si Vlad Cosma spunea despre doamna respectiva ca nu o cunoaste. Nu ne mai mira nimic, dar sa spui despre femeia cu care ai un copil impreuna ca nu o cunosti mi se pare ceva de domeniul fanteziei.

Bogdan Muzgoci: Traseul asa cum vi l-a explicat dl alexe explicati ne si noua. E foarte interesant ce spune dl Alexe in inregistrarea pe care ati avut-o, pentrui ca totul era calculat in functie de procente si in functie de merit. Adica primarul care accepta astfaltarea drumului si organiza licitatia isi lua 10%. Chestie care nu se negocia.

Mircea Negulescu: Da, trebuia sa traiasca toata lumea. Va dati seama ca nu putea. (...) Astea-s mai relevante. La un mom dat apare lista atribuire cast- firma domnului Palada (...) a formulat denunturi impotriva familliei Cosma la momentul... după care, în 2020 declara ca a fost fortat de Negulescu sa faca denunturi mincinoase in legatura cu activitatea infractionala la care participase si domnia sa si familia Cosma, si Alexe si toata lumea buna din județul Prahova. Vorbesc de CJ. Drumul Pucheni-Mosneni- asfalt. De scos lucrari suplimentare. De socotit lucrari suplimentare. Lucrare estimata- 950 de mii 300- valoarea castigata faraTVA era de 569 de mii iar legislatia iti permitea sa soliciti lucrari sumplimentare si CJ sa accepte ca sa ajungi pana la 950 de mii 300.(...)

Cum sa furam noi banii? Daca tot erau atribuiti pentru lucrarea aia si daca noi am castigat-o la o valoare foarte mica, nu putem noi sa cerem lucrari suplimentare pe care CJ, adica Mircea Cosma, ca nu aproba bunicul meu. El aproba lucrarile suplimentare.

Bogdan Muzgoci: Notita- scrisa de mana.., cine le facea?

Mircea Negulescu: Zice ca le-ar fi scris Stroe Cecilia dar la dictarea lui si in urma discutiilor pe care le aveau... Eu vreau sa va spun ca toate aceste contracte si atribuirea de lucrari nu se discutau dupa ce licitatiile respective ar fi fost castigate de una din firmele respective. Nu ele se discutau la sediul.. Barcanesti (...) biroul lui Alexe... care asfaltau si faceau lucruri frumoase in Prahova.

Bogdan Muzgoci: Unde au fost specialistii? Dvs i-ati spus lui Alexe ca sunteti pregatit daca dansul va explica aceasta schema, ca dvs sunteti dispus sa mergeti (...) si sa aflati care e dimensiunea asfaltului. Una dintre insemnari... licitatia de drum se toarna o data si se plateste dublu..., scris de mana, ce inseamna asta?

Mircea Negulescu: Adica turnau doar un covor asfaltic dar plateau... CJ - ca si cum s-ar fi turnat 2 covoare, 2 straturi... E simplu . Cum sa furam banii consiliului judetean? Si eu acum impreuna cu colegii mei suntem niste infractori care i-am determinat pe acesti oameni sinceri si onesti sa declare minciuni iar ei sunt niste victime ale abuzurilor noastre, ale mele in principal...

Bogdan Muzgoci: Despre documentele astea recuperate, repet, institutul pentru tehnologii avansate ale SRI...

Mircea Negulescu: Da, era un institut din Bucuresti care s-a ocupat de recuperarea datelor.

Datele care au ajuns probe în dosarul procurorilor sunt probate și de declarațiile lui Răzvan Alexe:

Răzvan Alexe: Știți cum a fost cu asta cu Măgureni. La Măgureni participă opt societăți, ca Societatea Wizzard cu un singur muncitor să aibă și ea posibilitatea să participe, ea trebuia să participe la lucrări. Automat dacă societatea WIzzard lua fonduri UE și intra la o lucrare care să zicem că era de 28 de miliarde și câștiga lucrarea de 14 miliarde, trebuia să o și execute. Era posibilitatea ca de 14 miliarde să nu poată să o execute, dar lucrarea de 28 de miliarde a fost câștigată de Gimi Palada, care avea 17 miliarde și era pe locul 3 sau 4 din cele opt societăți. Pe ultimul loc era societatea WIzzard care avea grija să participe și să facă la preț special. Nu era o societate care putea să facă studiile respective. I-a convenit lui Palada să câștige licitația Societatea Wizzard pe 26 de miliarde în loc de 17 miliarde. Adică să aibă în plus 9 miliarde. Îi convine să piardă din 9 doar 2 miliarde și să câștige pe 25 sau pe 24 sau 22 de miliarde. Și toată filiera aia de mai devreme să câștige și să mai aducă un 24 la suta… să mai julească din ei puțin. Și atunci care sunt fondurile pe care le-a luat Wizard. Ați verificat la Inspecția de Stat în Construcții. Gimi Palada face toate hârtiile ca și cum el ar fi făcut lucrarea. Când s-a dat drumul licitației, Gimi Palada deja lucrase o treime din ea. Pietruise tot drumul care era de făcut. TC 45 16 El era așa de conștient că va câștiga lucrarea respectivă încât avea tupeu să o facă dinainte. Întotdeauna.

Mircea Negulescu: Dar de ce avea asta. Că avea verde culoarul. Și tu știi de la cine.

Răzvan Alexe: Măgureniul nu e de la Consiliul Județean. Măgureniul era pe un primar care era un nebun foarte foarte șmecherit și care toți, domnule procuror, își luau 10 la suta. Nu exista excepție, toată lumea. De la Voloșevici, Bădescu, toți își iau 10 la suta. Nu contează acum se impart.

MN - Vlad Cosma?

RA - Toată lumea!

MN - Mircea Cosma?

RA - Vreți să vă spun ceva. Suntem corecți? Mircea nu știe de chestiile astea. Mircea e omul cu profit. Are o societate pe Mihai Viteazu. O societate micuță. Ah, că știa că fii-su face chestiile astea. Mai mult sau mai putin știa. Dar el niciodata nu a făcut. Vă spun pe bune.

MN - Astea sunt probleme pe care le discuți la DNA.

RA - Exact. Cum să vină asta și să probeze?

MN - Dacă primarul și-a luat îți dai seama. Pe exemplul pe care mi l-ai dat tu. Gimi Palada. Il iau pe Gimi și îl aduc în situația asta.

RA - Dacă vreodată îl luați pe Gimi Palada și îl asezați în colț așa. Și port dicuția de față cu dvs. are curaj să spună că nu e așa un cuvânt din ce spun eu?

MN - Vrei confruntare?

RA - Nu confruntare. Ma doare în fund de confruntare. Știți care e problema lor, eu pot să ies singur pe stradă dacă fac orice fel de denunț. Eu știu să merg singur pe stradă. Da ei dacă fac denunț împotriva mea că un om nebun ca mine, peste 5 ani a ieșit de la pușcărie să mai facă încă 5 ani. Păi dacă tot mi-ai nenorocit viața, potrivit inregistrarii audio prezentate de Realitatea PLUS.

Răzvan Alexe se temea de Sebastian Ghiță dar și de Victor Ponta, la vremea aceea șeful PSD.

Avocat - El nu vrea să se știe că de la el pornesc anumite chestii. Și mai are și nevastă și copil.

MN- De cine zici? Ți-e frică de aștia de la Consiliul Județean că mă ia capul! 01 07.30 Păi atunci eu ce să fac? Să mă mut din Ploiești după ce termin dosarul?

RA- Nu domnule procuror, eu vă spun din punctul meu de vedere. Prin mine ajungeți la Vlad. Ajungeți la Cosma. Ajungeți la diferite societăți: 1 2 3. Care îi încurcă pentru că ei câștigă bani de pe urma lor. Poate nu numai Vlad Cosma, poate mai mulți. Ia gândiți-vă dvs. ce se întamplă. Că toată chestia asta înseamnă PSD. O să fie multumiți că înainte de alegeri asta o să fie cu recul până la Ponta. Dacă într-un an de zile se schimbă toată situația. Eu având în continuare dosarul trebuie să mă judec în continuare cu ei.

MN- Adică se schimbă situația asta sau ce? În ce sens să se schimbe situația?

RA- O să fie alții la butoane.

MN - Mai omule, ai impresia că eu am fost butonat de cineva?

Avocat - Dar el se gândește dacă vin alții și…

MN- Dacă eu eram butonat de cineva mă apropiam eu vreodată de voi? În condițiile în care zici tu că aștia sunt la putere.

RA_ Eu am trăit și 90 și 1996 cu schimbarea. Am trăit și 2000, cu schimbarea lui Nastase, 2000 - 2004. Trăiesc și cu 2008, 2012 și 2014 schimbările de acuma. Eu acuma vă spun, cu riscul de a ma repeta, nu vreau să cad din lac în puț.

MN- Razvan eu nu te oblig să faci nimic. Eu vreau un singur lucru. Uite-te puțin la mine. Dați-mi variantele de avarie pe care le-au avut ei. Popa, doua trei telefoane.

Procuror- Popa nu e varianta de avarie, ala e daună totală.

RA- Toată chestia asta poate să se sucească într-o variantă foarte urâtă din punctul meu de vedere. MN- Adică?

RA- Poate să se sucească toata chestia asta cu Vlad cu Cosma și să afecteze PSD ul și lui Ponta nu o să-i convină varianta asta.

MN- Păi îi distrug eu mai omule!? EU nu fac politică. Dacă făceam politică, pesemne că nu aveam acces la tine. Sau eram butonat și ziceam bă, Razvan Alexe pleacă de aici. Dacă eu nu fac politică? Pe mine nu ma interesează ce spune nu știu cine. Pe mine …

RA- Adică dacă pe dvs în cazul în care ei vor prinde foarte mare putere, pot să vă preseze doar ca sa vă țineți gura. Pe mine dacă mă presează, mă bagă la pușcărie de nu mă văd.Avocat - Eu ințeleg și varianta clientului că de aia suntem aici, Doamne Iartă-mă!

Înțelegerea a fost ca Răzvan Alexe, omul considerat contabilul grupării de la Ploiești în dosarul fraudei cu lucrări publice, să facă denunțuri împotriva familiei Cosma și a apropiaților lui Sebastian Ghiță. Un total de 132 de firme descoperiseră procurorii în lanțul furtului de bani publici.

Muzgoci- I-ati propus sa accepte sa colaboreze cu procurorii pentru aflarea adevarului si sa i se calculeze cat a furat, atat sa dea inapoi

Negulescu - Atat sa spuna..sa spuna ce a facut faptele pe care le a facut dansul iar daca stie ca mai facut fapte si cu altcineva sa spuna despre pers resp ce s-a int. La un mom daca va uitati pe inregistrare manif reticenta pt ca inca mai avea de luat bani de la constructori ..si de la dl vlad cosma si era reticent ca daca ar formula denunturi pers respective nu-i mai dadeau banii..banii proveneau tot din savarsirea unor infractiuni..adica act cum furau ei bugetu CJ Prahova .

Muzgoci - Dl Alexe se temea extraordinar de tare de ce i se putea intampla daca vorbeste nu daca tace si intra la puscarie.

Negulescu - Pai asta e si motivul pentru care a solicitat in nenumarate randuri sa i se acorde identitate protejata pt ca dl S Ghiță este o institutie... iar oamenii astia care lucrasera cu el in diferite ocazii, pe diferite paliere economico- financiare stiau cat de puternic e. Cat de multi bani are la dispozitie... si atunci era normal ca daca lui Vlad Cosma initial i-a fost teama sa mearga la DNA Ploiesti in legatura cu mituirea electoratului din R. Moldova si a preferat sa vina la mine sa dea o declaratie cu identitate protejata ca pe urma eu sa o trimit ca dl Ghita sa-si dea seama ca de fapt el este denuntatorul.

Muzgoci - Mai era cineva de care ii e f foarte frica dlui alexe pe langa aceasta intrebare. Pe langa faptul ca l-ati lasat sa dea si un telefon din biroul dvs catre copilul sau..

Negulescu - Este o chestie umana pe care doamna procuror a interpretat-o ca fiind o forma de presiune psihica... Va dati seama la un moment dat dl Razvan Alexe... nu stiu daca plange. Va dati seama ca n-am. E inregistrare facuta in 2013 , n-am stat sa o audiez acum. Ideea este ca este o chestie de umanitate pana la urma sa lasi.... si daca acolo in inregistrare pentru ca tot am si intrebat era atunci adjunctul inspectorului-șef al Poliției Prahova si l-am si intrebat pentru ca se vede pe inregistrare si l-am si itnrebat daca sa comit vreo ilegalitate (...) ca desi era in stare de retinere, arestare... oricum nu e arestat de mine, ci de Onea... Daca comit vreo ilegalitate ca ii dau posib sa ia legatura cu copilul domniei sale care cred ca la momentul ala avea vreo 10-12 anisori si dl respectiv mi-a zis ca nu comit nicio ilegalitate.

Muzgoci - Nu, dansul voia acest lucru. Dvs i ati propus sa nu la duca la arest, ci chiar in sediul parchetului.

Negulescu - Ah,da, mi se parea la un copil la 12 ani sa-si vada tatal in conditii de arest cu catuse pe maini nu cred ca era o chestie foarte ok.

Muzgoci - Deci aveati o forma de empatie?

Negulescu - Nu stiu empatie... Si noi, procurorii, suntem oameni. Si noua ne este mila, nu? A fost un gest uman,nu a fost o forma de constrangere asa cum dna procuror Adina Florea incerca sa-mi retina mie .

După ce discută cu copilul său, Răzvan Alexe, care era arestat preventiv în acel dosar, începe să plângă chiar în biroul procurorului de la Parchetul Curții de Apel Ploiești, după cum se poate asculta potrivit înregistrării audio de mai jos.

MN - Termina ma, vorbeste cu copilul...

RA - Am vorbit. Ca el e la scoala

MN - Am inteles....

Avocat- Sa vina copilul sa il vada.

MN- Pai uite il aduc odata aici,ca sa nu il vada in arest ca nu e in regula sa il vada copilul in arest. SI ti-l aduc aici,vine nevasta ta cu copilul ca sa l vezi.

RA- Saptamana viitoare daca e...

MN- Cand te hotarasti sa pornim la treaba imi spui. Si in ziua cand te-ai cerut incoace, vorbrsc cu....

RA (Se aude Alexe ca plange) – Mai, Razvane, stiu...Dar nici nu poti sa iei. Daca tu crezi ca merita sa iei totul pe tine... EU nu am ce sa zic.

( Alexe plange si se face liniste)

MN- Stiu ca e greu..Dar nu mi se pare normal daca sunt si alti vinovati. Nu mi se pare normal sa raspunda el. Nu o sa se uite nimeni mai Razvane dupa ce iesi de acolo. SI nu o sa aprecieze nimeni ca nu ai spus nu stiu ce. Toata lumea o sa te uite si nu se merita. Asta e parerea mea, tu faci cum vrei, Eu nu pot sa fac decat ce vrei tu sa faci. Nimeni nu poate sa te oblige sa faci altceva. Si nici nu am sa incerc lucrul asta. Dar vrea un singur lucru. Sa nu ma vezi prin oras si sa imi zici ba ai fost un nenorocit de procuror. Atat vreau! Atat vreau

RA- Imi cer scuze de iesire...

MN – Nu ai nicio iesire. Sa stii ca si eu ca barbat am plans de-alungul vietii. Toti plangem, nu e o chestie...Da?

RA- Copilul e o chestie, mai....