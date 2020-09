VIDEO Noi dezvăluiri ale procurorului Negulescu: Nimeni nu vrea ca Sebastian Ghiță să se întoarcă în țară

"V-am explicat că, din punctul meu de vedere, nu există nicio tabara. Nu trebuie să existe nicio tabara, iar dupa umila mea conceptie v-am explicat ca Statul Paralel apare in momentul in care persoane cu functii de conducere din orice institutie publica, eu nu vorbesc numai de SRI, vorbesc de orice, de la Ministerul de Finante, la Ministerul Sanatatii pana la Ministerul Invatamantului si in alte ministere si alte si pornind de sus si mergând până jos, până la o primarie de localitate mică.



"În momentul in care oamenii respectivi incep să aibă legături neconforme statutului pe care il au, cu diferite persoane, cu oameni de afaceri și încep alte legături decât cele care ar trebui sa fie in mod normal si firesc. Asta inseamna din punctul meu de vedere,"a afirmat Negulescu.



Fostul procuror a mai afirmat că, în opoinia sa, fuga din țară a lui Sebastian Ghiță a fost soluția optimă pentru toată lumea. "Credeti dvs, credeti dvs ca la momentul respective ar fi fost cineva interest ca noi s ail prindem pe dl Sebastian Ghita? Eu cred ca nu! Si nici acum nu cred ca este cineva interesat ca Sebastian Ghita sa se intoarca in Romania si sa povesteasca ce are de povestit."