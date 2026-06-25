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Negocierile secrete din AUR: George Simion, acuzat că a tratat „pe sub masă” cu Bogdan Ivan și Veștea prin intermediari din Cluj

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 23:00

Mohammad Murad a scos la iveală detaliile din spatele discuțiilor purtate de AUR cu liderii majorității guvernamentale, dezvăluind că George Simion a gestionat negocierile în mod netransparent, apelând la persoane din afara partidului. Deși Simion declarase public că nu dorește nicio funcție, Murad afirmă că liderul AUR s-a implicat în discuții ce vizau inclusiv funcții la Senat și ministere, lăsând restul partidului în totală dezinformare.

Totul a început când Murad a fost contactat de o cunoștință care i-a transmis că va fi sunat de domnul Veștea pentru a discuta revendicări legate de mediul de afaceri. Deși l-a informat pe Simion despre această deschidere, răspunsul a întârziat. Ulterior, situația a escaladat când Simion l-a sunat panicat de peste hotare, spunându-i că „a luat foc țara” și că este sunat de toată lumea pentru a se întoarce să negocieze.

„Mi-a zis că negociază, negociază, discută, că a avut mai multe întâlniri”

„Mi-a zis că negociază, negociază, discută, că a avut mai multe întâlniri. Nu cu oameni din partid, au fost întâlniri stabilite de dânsul cu un coleg sau un prieten din Cluj. Personal, nu mi-a plăcut ideea. Așa am fost informat eu din surse, că negocierile au fost purtate în prezența domnului Vasile Pușcaș. Nu mi-a plăcut că nu face parte din partid”, a relatat Murad.

Mai mult, în ciuda retoricii oficiale anti-sistem, au existat discuții concrete de culise. Murad a confirmat că pe ecranele televizoarelor apăruseră informații conform cărora PSD era gata să-l schimbe pe Mircea Abrudean de la Senat pentru a-l pune în funcție pe domnul Puiu de la AUR. „A fost această discuție în care George mi-a zis: «Tu ai zis că nu dorești nimic și văd că ne pun în Senat». Și m-a întrebat: «Pe cine pui?».”

„Simion ar fi trebuie să aibă o poziție clară, fără nimic de ascuns”

Punctul culminant al negocierilor a avut loc la o întâlnire de două ore cu Veștea și cu „Bogdan”, unde Murad a cerut ca promisiunile financiare să fie puse pe hârtie. „Când s-a ajuns la momentul de a scrie negru pe alb despre cele 200 de milioane, el [Simion] a zis: «Nu mai scriem, mergem pe încredere».” Din acest motiv, deputatul AUR și-a exprimat dezamăgirea profundă: „Singurul lucru care m-a supărat este că domnul Simion ar fi trebuit ca, din prima secundă, să iasă public și să exprime o poziție foarte clară, fără nimic ascuns.”

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