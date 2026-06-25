Negocierile secrete din AUR: George Simion, acuzat că a tratat „pe sub masă” cu Bogdan Ivan și Veștea prin intermediari din Cluj

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 23:00

Mohammad Murad a scos la iveală detaliile din spatele discuțiilor purtate de AUR cu liderii majorității guvernamentale, dezvăluind că George Simion a gestionat negocierile în mod netransparent, apelând la persoane din afara partidului. Deși Simion declarase public că nu dorește nicio funcție, Murad afirmă că liderul AUR s-a implicat în discuții ce vizau inclusiv funcții la Senat și ministere, lăsând restul partidului în totală dezinformare.

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