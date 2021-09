”În urma lecturării listelor de semnături atașate de inițiatori moțiunii de cenzură se observă următoarele aspecte de neregularitate:

Mai multe semnături nu sunt prezentate în original, ci fotocopiate / scanate neîndeplinind cerința de semnătură olografă în original în dreptul numelui – prenumelui initiatorului (cel putin 12 semnături scanate, de ex. semnăturile de la pozitiile 60, 62 și 72)

Unele semnături sunt redate cu ștersături ori corecturi efectuate direct pe text, prin suprapunerea unor linii corectoare (ex. pozitiile 43 si 44);

Există indicii temeinice că mai multe semnături ale unor senatori si deputati inițiatori ai moțiunii de cenzură nu corespund cu semnăturile acelorași parlamentari din listele de semnături pentru prezenta acestora la ședințele de plen ale fiecărei camere/la ședințele comisiilor. Este vorba de semnături total diferite de cele folosite de aceiași parlamentari în listele de prezență, ceea ce pune sub semnul întrebării veridicitatea și realitatea acestor semnături și implicit numărul obligatoriu de semnături cerut de Constituție pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

Din informatiile publice, unii parlamentari semnatari ai moțiunii nu se aflau în țară pentru a putea semna moțiunea de cenzură personal, în original”, se arată în adresa respectivă.

În acest context, liberalii cer amânarea deciziei privind moțiunea cu două săptămâni pentru verificarea legalității semnăturilor.

”În considerarea aspectelor procedurale sesizate mai sus și neconforme cu Constitutia si cu prevederile regulamentare pentru exercitarea unei moțiuni de cenzură, solicităm Birourilor permanente reunite acordarea unui termen de 2 săptămâni pentru verificarea îndeplinirii conditiilor ad validitate ale moțiunii de cenzură depuse de senatori și deputati USR și AUR.

Solicităm ca verificarea numărului minim necesar de semnături, precum și a autenticității semnăturilor inițiatorilor prin metoda comparării semnăturilor inițiatorilor din lista de semnături anexată moțiunii de cenzură cu semnătura acelorași parlamentari de pe alte înscrisuri, precum lista de prezență la ședintele de plen/ plen reunit/ comisii”, se mai arată în document, potrivit hotnews.

Anunțul vine în contextul în care preşedintele Senatului, Anca Dragu, a precizat că semnăturile pentru moţiunea de cenzură sunt "absolut legale, perfecte, sunt semnături olografe".

De asemenea, Ionuț Moșteanu, liderul parlamentarilor USR-Plus de la Camera Deputaților, a subliniat că acuzațiile privind semnăturile false ”sunt o perdea de fum”.

