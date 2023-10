Sute de persoane au participat la mitingul organizat de către Ambasada Israelului în Parcul Izvor din Capitală. Oamenii și-au arătat sprijinul pentru țara sfântă aflată în plin război, au cântat și au prezentat mai multe mesaje de susținere.

Miting de solidaritate cu Israel, București, 12 octombrie 2023 / Foto: Profi Media

Alexandra Păcuraru, apel pentru pace: „Îi îndemn pe toți la întelepciune. Sunt solidară cu Statul Israel”

La miting a participat și Alexandra Păcuraru, realizatorul emisiunii România Suverană. A transmis că în zilele noastre războiul ar trebui să se poarte la masa negocierilor și nu prin atacuri cu bombe, drone sau violențe.

„Am văzut filmări cutremurătoare cu bebeluși decapitați, cu copii luați cu forța din brațele mamelor, cu bătrâni vulnerabili luați cu forța de grupările Hamas. Nu am crezut că aceste imagini fac parte din realitatea Israelului de astăzi.

Îi îndemn pe toți la întelepciune, să se găsească lucrurile bune care îi unesc, să se așeze la masă pentru pace. Sunt mamă, sunt cetățean al acestei țări care rămâne solidară cu Israel, sunt solidară cu Statul Israel.

Vreau să cred că timpurile vor aduce pace”, a spus Alexandra Păcuraru, realizatorul emisiunii România Suverană la Realitatea PLUS.

„Am trăit momente emoționante astăzi alături de toți cei prezenți la eveniment ... ne rugăm pentru victime și pentru cei răpiți sa fie Dumnezeu bun cu ei sa rămână în viata și sa fie eliberați...sa fie pace pe pământ. Niciodată nu trebuie sa se mai întâmple ce s-a întâmplat! Sa ii sunam pe toți cei pe care îi cunoaștem din Israel sa le spunem ca nu sunt singuri în aceasta lupta pentru viata! Luptam alături de ei pentru viata și pentru libertate! Sa ne ocrotească Dumnezeu!”, a mai transmis Alexandra Păcuraru.

Miting de solidaritate cu Israel, București, 12 octombrie 2023 / Foto: Profi Media

Și ambasadorul Israelului în țara noastră le-a mulțumit românilor pentru mobilizare.

„Ne aflăm într-un moment dificil al istoriei noastre. Am fost atacați de una dintre cele mai feroce, barbare și sălbatice forțe din lume. Organizația nu are limite, ucide oameni nevinovați, familii, bebeluși, copii.

Vreau să le mulțumesc tuturor românilor pentru miile de mesaje de susținere, pentru solidaritate, miilor de voluntari care au decis să meargă în Israel”, a declarat ambasadorul Israellului în România, Azar Reuven.

Miting de solidaritate cu Israel, București, 12 octombrie 2023 / Foto: Profi Media

„Am mers în Israel, am văzut ce este acolo, ce fel de oameni sunt. Știind că în România nu am nimic decât anii de muncă, am vrut să muncesc. Toți, stiți cum sunt? Totul se face chiar dacă nu se face. Tu o să ai de toate, tu o să faci, femeile sunt foarte protejate”, a declarat o participantă la mitingul de solidaritate pentru Israel, din București, pentru Realitatea PLUS.

Miting de solidaritate cu Israel, București, 12 octombrie 2023 / Foto: Profi Media

Și ambasadoarea Statelor Unite la București a transmis că Israelul are dreptul și chiar datoria de a se apăra de aceste atacuri atroce.