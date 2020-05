Miron Mitrea despre posibila prelungire a stării de urgență: "Cred că este necesară"

"Starea de alerta complica situatia pentru Guvern. E total nefolositoare presedintelui. Nu modifica drepturile constitutionale, nu poate lua masurile pe care le-a luat acum. Starea de alerta o stabileste Ministrul de Interne cu aprobarea Primului Ministru. Drepturile din Constitutie nu mai pot fi limitate. Cred ca dupa cum arata astazi evolutia pandemiei au interesul in continuare sa prelungeasca starea de urgenta, si eu sunt de acord cu asta.

Populatia incepe sa fie nervoasa pentru ca nu are venituri, avem peste un milion de someri. Daca presedintele si Guvernul reusesc sa dea impreuna un mesaj ca stiu in ce directie trebuie sa mergem, va fi mai simplu sa prelungeasca starea de urgenta. Daca reusesc sa negocieze cu partide din Opozitie, pot sa replice starea de urgenta, care probabil ca ar fi necesara, mai putin aceasta izolare draconica. Nu cred ca vor reusi", a spus Miron Mitrea la Realitatea PLUS.

"Daca ne uitam pe cifrele pe care le da Guvernul privind numarul de imbolnaviti, lucrurile sunt in aceeasi linie, stam oarecum pe un palier usor, cam cum se intampla in toata lumea.

Daca Parlamentul va mai vota o data starea de urgenta, eu sunt convins ca atat presedintele cat si premierul si-o doresc. O stare de urgenta mai blanda cu sechestrarea personala. Nu cred ca Parlamentul va fi usor de convins. EI au o problema, ei spun ca au sprijinit Guvernul sa ajunga la Palatul Victoria, au sprijinit de doua ori starea de urgenta, au incercat sa stea de vorba cu ei, nu le-a raspuns nimeni, nu vedem ce masuri s-au luat si de aceea nu mai cred ca mai e nevoie de o stare de urgenta. Nu mai e nevoia pentru ca acest Guvern nu stie ce sa faca cu ea.

Fara o discutie intensa intre liderii PNL si liderii partidelor de opozitie nu se poate. Daca Ludovic Orban isi doreste inca o stare de urgenta, trebuie sa negocieze cu ei.

Atata vreme cat populatia nu vede ca exista o comunicare intre Guvern si Parlament, lumea nu o sa creada ca aceasta exista. Oficial nu exista", a incheiat Miron Mitrea.