VIDEO Mircea Negulescu, la Realitatea PLUS, noi dezvăluiri bombă despre marile dosare și marile jafuri: 20% din toate contractele din România, furate

Mircea Negulescu: Cineva vrea să mă reducă la tăcere

Fostul procuror Mircea Negulescu confirmă că cineva dorește să-l reducă la tăcere când răspunde la întrebările jurnaliștilor Iulian Leca și Bogdan Muzgoci în interviul acordat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

„Păi, nu era clar? De ce am fost băgat în arest la Câmpina? Ca să fiu redus la tăcere, doar că e mai complicat”, spune negulescu.

Negulescu: Au vrut să-mi însceneze un flagrant. Cineva mi-a oferit un milion de euro cash. Un afacerist mi-a oferit o mașină.

Mircea Negulescu a relatat despre propunerile care i-au fost făcute din partea unor oameni

„La un moment dat am avut o chestie ca asta, dar nici nu vreau să-mi aduc aminte... A fost la un moment dat o propunere, cred că era un milion de euro. Cash, da. Intră într-un cartuș de Kent”, a relatat Negulescu, precizând că nu venea de la Sebastian Ghiță, fără să spună de la cine era.

Întrebat dacă este vorba de un om politic, fostul procuror a negat că ar fi din zona politică și a spus doar că mai este activ: „Da, cred că trăiește... nu în zona asta, nu” și că nu ar face parte în continuare din „caracatița sistemului”.

Negulescu nu a dezvăluit dacă respectivul personaj făcea parte dintr-un dosar instrumentat de el: „V-am zis că aș vrea să trecem peste subiectul asta”.

„La un moment dat chiar, când lucram în dosarul 465/2013, au vrut să-mi însceneze un flagrant cu o mașină pe care ar fi trebuit eu s-o primesc. Un domn afacerist care are societatea CONI. Da, este o societate care se ocupă cu gazele, cu asfaltări, cu... Da, la început, apare în 465, în dosarul... (numele companiei apare în acest dosar - n.red.)”, a explicat Negulescu și a confirmat că e vorba de vasul Flaminio.

Fostul procuror a spus că este vorba de „dl Onea Nicolae”, cel care controla compania CONI. Acesta i-ar fi oferit o mașină „printr-un avocat, al său” și că flagrantul „presupun că îl făceau cu organele specializate, eram la Parchetul Curții de Apel Ploiești, nu eram în zona DNA-ului. Și ca să mă compromită au vrut să organizeze un flagrant, dar era foarte greu să accept o astfel de propunere”.

„Lucrurile au fost atât de scurt că nu aveam pe cine să sesizez, doar că am refuzat propunerea, pentru că, dacă n-aș fi refuzat-o, mă ridicau de-acolo direct”, a mai spus Negulescu.

Fostul procuror a dezvăluit că pe avocat îl chema Bunescu și „a fost coleg cu mine în Parchetul Militar. Și a spus, mi-aduc aminte că era in ajun de Crăciun, si mi-a zis ca a venit Moșul la mine, si i-am zis că nu am cum, la mine Mosul vine autorizat, la copil, la... (...) Bunescu Corneliu. Și la un moment dat un domn care se afla in arest preventiv mi-a trimis inclusiv o poezioara facuta de el si una din strofe era chiar strofa cu flagrantul care n-a reusit”. Cel care i-a trimis poezioara era Răzvan Alexe, a mai spus Negulescu, și că acesta nu era in spatele flagrantului, ci „aflase ce trebuia sa mi se-ntâmple, pentru că voiau foarte tare sa fiu scos din dosarul respectiv”. Negulescu spune că acest lucru se întâmpla în 2013.

Negulescu: Mă simt nedreptățit, frustrat, după 21 de ani de activitate, dar adevărul va ieși la iveală

„Vă dați seama că mă simt extraodinar de frustrat. E clar că mă simt nedreptățit, fustrat, disperat că am tot felul de lucruri care vreau să le...dar v-am spus, adevarul va ieși la iveală, adevarul va iesi la lumina”, a decclarat Negulescu.

„N-am de ce să mă simt vinovat” pentru decredibilizarea justiției, a răspuns Negulescu la întrebările jurnaliștilor Realitatea PLUS Iulian Leca și Bogdan Muzgoci.

„Mie îmi pare rău ca ar fi trebuit ca oamenii sa vada adevarul și ar fi trebuit ca banii ăștia pe care noi i-am urmărit sa fie adusi inapoi si sa crestem pensiile, sa crestem salariile, sa creștem alocatiile... Cred că era mult mai important decat orice altceva. Sa ne fie mai bine”, a mai spus fostul procuror.

Negulescu: Cei care au decredibilizat Justiția sunt cei care au furat statul român. Legile Justiției, schimbate de cei care voiau să scape de dosarele penale

Fostul procuror spune că cei care au decredibilizat sistemul judiciar sunt „cei care au furat statul român. S-a dorit decredibilizarea acestui sistem de catre cei care erau abonati la banii publici”.

Mircea Negulescu este de părere că Despre toate schimbările care au avut loc în Justiție, fostul procuror spune că „mi-e greu în momentul ăsta să fac o analiza corecta”, dar confirmă că s-a dorit modificarea legilor Justiției: „Asta s-a dorit. Cine putea sa schimbe legile in tara asta decat lumea politica?” și că scopul pentru care au fost modificate era „să scape de dosarele penale, sa scape de infractiunile pe care le-au comis. E simplu, nu? Sa ramana cu banii.

Că la un moment dat, politicul are capacitatea sa influenteze zona de justitie prin aspectul legislativ, că Parlamentul este cel care are posibilitatea să modifice legile în România. Și atunci e evident ca, potrivit intereselor lor, au ajuns, la un moment dat, sa subjuge intr-o oarecare masura Justitia din România”.

Negulescu, despre cât de mult s-a furat: 20% din valoarea oricărui contract care s-a derulat în țara asta

„S-a furat 20% din valoarea oricărui contract care s-a derulat în țara asta. 20% era șpaga”, a dezvăluit Negulescu.

Fostul procuror consideră că a fost cu adevărat o luptă anticorupție în România: „Eu cred că da”.

„Realitatea banilor care au fost spalati exista la momentul asta, și oricine vrea sa o vada poate sa o vada. Au fost furati bani, da? Din PIB-ul României. Pe contracte asa cum au fost facute, pe tot felul de lucruri care sunt nelegale. Banii ăia au fost furati”

Negulescu: Înființarea Secției de investigare a magistraților este o mutare politică

„Este o mutare politica și a urmărit sa ne decredibilizeze pe mine și pe colegii mei, tocmai din cauza faptului că incepusem sa descoperim cam cum se duce bugetul României in buzunarele unor băieși inteligenți”, consideră fostul procuror.

Negulescu spune că rolul SIIJ este „să intimideze procurorii, asta e rolul pe care il are sectia asta”.

Negulescu relatează că a încercat să intre în lumea celor pe care îi ancheta și că juca un rol pentru a-i dezarma: „sunt mai volubil, am un vocabular mai colorat,dar nu avea... era asa fara niciun suport... (...) Trebuia să creezi o punte psihologica. Și atunci, în funcție de persoana cu care comunicam, va dati seama ca nu imi permiteam, de exemplu cu dl Blaga, nu puteam sa am un vocabular colorat”.

Despre inregistrările cu Kovesi, la o informare cu direcțiile din țară, în care se vorbea despre „decapare”, Negulescu spune că nu îi este cunoscut cuvântul și că nu a auzit înregistrarea.

„Nu stiu, de cuvantul asta n-am auzit, dar ce pot sa va spun este că mi se pare normal ca o structura ca DNA sa se ocupe de astfel de dosare, pentru că e vorba de bani publici, unii mai bine, altii mai rau și atunci mi se pare normal ca o astfel de structura sa se ocupe. Pe cine voiati sa cheme, pe o femeie de serviciu?! (...) Nu era niciun scop, mie nu mi s-a parut ca era un scop in sine”, a răspuns Negulescu.

Negulescu: Presiunea era permanentă, din moment ce anchetezi sume fabuloase



„Presiunea era permanenta. Din momentul in care anchetezi sume fabuloase. Mama mea e pensionara si are o pensie de urmas de 800 de lei. Asta face diferenta. Si de asta e important si am vrut sa fac publică toata situatia asta”, a mai spus Neguklescu.

Negulescu, exclus din magistratura, spune că s-ar întoarce

Negulescu spune că s-ar mai întoarce în magistratură după excluderea sa: „Da, cred ca da , pentru ca am facut cu placere tot ceea ce am facut si am pus multa pasiune si mult suflet (...) da, m-aș întoarce”.

Întrebat dacă ar respecta „aceeași rețetă în alegerea denunțătorilor”, Negulescu a răspuns că da: „ Va dati seamna ca e frumos sa vina un cetatean de bunacredinta si sa iti spuna tot felul de lucruri pe care sa le deslusesti impreuna cu el”.

Negulescu: Nu îmi este frică! Mai mult decât ce mi s-a întâmplat? Mi-e frică doar de Dumnezeu, în rest, de cine?

„De ce să-mi fie frică”, spune fostul procuror întrebat dacă s-ar întoarce în magistratură: „Mai mult decat ce mi s-a intamplat ce mai poate sa mi se intample?! Mi-e frica doar de Dumnezeu. În rest, de cine să-mi fie frică?. Sunt lucruri pe care as putea sa mi le reporosez, altele... (...) In dosarele pe care le-am instrumentat nu m-am bazat pe inregistrari, acolo sunt lucruri clare, mijloace de proba indubitabile, sunt rapoarte, sesizari ale Oficiului pentru spalarea banilor, gaj bancar, constatari ale antifraudei”, a mai spus Mircea Negulescu.

„Nu cred ca o sa fiu condamnat, va spun eu, pentru ca dosarele alea la un moment dat o sa ajunga la instante de judecata si acolo sunt niste judecatori care vor vedea ca n-am pe ce sa fiu condamnat”, afirmă Negulescu în a patra parte a interviului acordat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.