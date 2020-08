Mircea Negulescu, despre Ghiță și STATUL PARALEL: ”Nimic nu mișca fără COLDEA” | Cum controlează fugarul Ghiță afaceri de milioane

MUZGOCI: Își desfășoară în continuare activitățile în domeniul de business. Dl Sebi Ghiță, prin intermediul acestor oameni?

NEGULESCU: Unor persoane interpuse cu siguranță, (MUZGOCI: una dintre ele este ALEXANDRU NANU?) DA! Și-a mai fost o persoană interpusa, dl. IACOBESCU, FRATII IACOBESCU, da?! care venea si asa ca un Cancan. IMPRUMUTUL LUI GHITA CATRE FRATII IACOBESCU – 90 MIL. EURO

La un moment dat, unul din frații Iacobescu a fost cununat la un mare restaurant

din Sinaia de familia TUDOSE, adică, de TUDOSE PROCURORUL (LECA: Liviu Tudose?!), Liviu Tudose, da!

MUZGOCI: Fostul dvs șef. (da)

NEGULESCU: Da, da, SEF care facea inregistrari si apoi le dadea cui trebuie.

LECA: Pai unul din fratii Iacobescu se ocupa, cel putin acum ceva vreme in urma, direct de TELEVIZIUNEA CONTROLATA DE SEBASTIAN GHITA. Se laudau prin oras cum au obtinut licenta.

NEGULESCU: Încă controlata, spuneti dvs? (LECA: eu? Da.) Eu cred ca e „controlata” nu

„inca controlata” (LECA: e o afirmatie mult mai intemeiata decat pot eu s-o afirm, si pot

sa spun cum se ajungea vorba prin oras e cum se laudau ei cum au obtinut licenta RTV de

la CNA) da..

NEGULESCU: Eu pot sa va spun o alta... intr-o discutie cu o persoana apropiata de dl Sebastian Ghita, persoana respectiva l-a intrebat „domne da de de, la cati bani ai, si cata avere ai acumulat… de ce vrei tu sa te faci parlamentar?” si raspunsul lu Ghita catre pers respectiva a fost foarte simplu: „sa nu ma duc la puscarie”.

LECA: Pai, sa revenim, Ghita pare din tot statul paralel, fost SP, pare cumva singura veriga rerecuperata, inca, nu aveti senzatia asta? Adica Victor Ponta cumva a reusit sa scape, Basescu, si el… el e chiar candidat la Primaria Capitalei. (mda, nu stiu ca nu stau in Bucuresti…)

LECA: LCK daca a fost scoasă în 2018, e oricum aranjata… Sebastian Ghita… Familia Cosma e bine mersi la ea acasa. Pare ca Sebi Ghita e singurul nerecuperat din tot acest angrenaj care functiona inainte… de la Victor Ponta, T Basescu, Elena Udrea, Sebi Ghita.

NEGULESCU: Eu cred ca s-a recuperat, s-a recuperat în Serbia. (si ramane nerecuperat?) daa, si tacerea face mai mult decat orice…

LECA: Ati spus in interviul pe care noi l am difuzat o propozitie pe care eu mi-am amintit-o acum si imi pare asa mai mult de filmele cu mafioti in toata regula. Parafrazandu-l cumva pe Mircea Geoana care spunea la un moment dat ca „nici noi nu mai stim cati suntem”, dvs ati spus la finalul interviului ca daca Ghita ar vorbi, (NEGULESCU: nu stim câți mai ramanem… da sigur…) Puteti sa detaliati? M-a tot urmarit declaratia asta.

NEGULESCU: Pai ganditi-va la cate contracte a avut cu stataul roman… ganditi-va la cati oameni…

LECA: Se spunea la un moment dat ca controleaza cam tot ce inseamna licitatii in vreo doua Ministere. Directe si indirecte.

NEGULESCU: Eu cred că in mai multe ministere si, credeti-ma, ca atunci cand spun mai multe ministere chiar spun documentat. DA!

LECA: Și-a permis sa-si imprumute un prieten cu 90 DE MILIOANE DE EURO.

NEGULESCU: DA! Pe care niciodata, prietenul respectiv, imi scapa o discutie, am avut o discutie „off the record” da? Si am avut o discutie, inclusiv… e bine ca mi-ati adus aminte. Si am avut o discutie cu Ghita vizavi de suma asta de 90 de mil de euro.

Și la-m intrebat. Bun… arata-mi contul de unde a plecat.. ca nu poti sa tii 90 de milioane de euro la sacosa. (Revenim iar in filmul „blacklist”) ARATA CONTUL! De unde au plecat unde s-au dus. Sau arata-mi contractul de imprumut. De fapt, in declaratia de... ca era in declaratia de avere in momentul in care a venit deputat. Aia erau de fapt banii care urma sa-i castige prin licitatiile „trucate” da? Si pe urma venea domnu respectiv si restituia imprumutul de 90 de milioane de euro n-au putut sa raspunda nici dl Sebastian Ghita si nici prietenul respectiv. Cred ca era Iacobescu. Nu mai tin minte… (LECA: erau din fratii Iacobescu, da). DA! Si n-au putut sa spuna n-au putut sa spuna.

LECA: Era alta forma de a spala bani?

NEGULESCU: Nu, era o alta forma prin care el…

NEGULESCU: Dupa aceea banii pe care i-ar fi castigat din licitatiile… (LECA: a spalat niste bani ca sa ințelegem) da da da.

LECA: Revin la Ghita si la singurul fost SP, născut și patronat de T Basescu, si revin la o intrebare, nu mi-ati raspuns. In ce sens „NU ȘTIM CÂȚI MAI RĂMÂNEM” daca se apuca sa vorbeasca Sebastian Ghita. In sensul instituției Sebastian Ghita cum vorbeati?

NEGULESCU: Nu nu nu, in sensul ca are posibilitatea daca … vreodata o să doreasca sa spuna

adevarul, ca vor fi foarte multi oameni care vor ajunge acolo unde le este locul. (LECA:

de unde anume? Foarte multi oameni din SRI?) Și de acolo, si din ministere, si din MAI.

LECA: Sa nu trecem atat de usor peste ditamai institutiile. Din SRI nici nu vreau sa

ma gandesc sa pomenim nume.

MUZGOCI: Hai sa pomenim: Ciocîrlan se teme in acest moment de Sebastian Ghita?

NEG: Nu stiu. Nu nu cred ca are de ce sa se teama, dar ati vazut… eu personal v-am spus... n am avut o relatie cu dl Ciocîrlan si nu pot sa fac o evaluare despre un om cu care n-am avut…

LECA: Dincolo de nume, ca sa nu ne impiedicam in ele neaparat.

NEG: Pai ati vazut situatia Coldea, nu e clar?

LECA: Pai Coldea putem presupune in acelasi Stat Paralel ca a fost un pion, e mai mult decat in cazul….

NEGULESCU: Dvs trebuie sa intelegeti ca primul adjunct este cel care… nu știu daca e si acum… este cel care coordoneaza INTREAGA activitate operativa a unei astfel de tructuri. Cel care e pus in fruntea sistemului este… cum sa va zic eu… omul care realizeaza contactele publice cu celelalte institutii.

In schimb, primul-adjunct, da!? E cel care efectiv conducea operational tot ceea ce se intampla intr- un astfel de sistem. Cu siguranta (MUZGOCI: adica nimic nu misca fara stirea lui Coldea in SRI si in alta institutie) absolut, nuu, vorbesc doar de SRI.

MUZGOCI: Nici în DNA, in condițiile in care DNA era intr-o relatie de protocol cu SRI.

NEGULESCU: Dar toate parchetele au fost intr-un protocol. Au fost protocoale incheiate cu parchetele cu toate institutiile publice, cu ANAF-ul, cu tot ce inseamna institituție publica. Cu tot ce inseamna gestionarea banului public. Au existat protocoale.

MUZGOCI: Deci, atunci nimic nu mișca fara ca Florian Coldea sa stie.

NEGULESCU: Nici nu avea cum sa nu stie pentru ca toate informatiile indiferent cat de importante sau nu erau… ajungeau pe masa dlui Coldea.

MUZGOCI: Pai si atunci nu putem, nu e logic sa deducem de aici ca Florian Coldea avea atat de multa putere incat sa influenteze inclusiv mersul unor dosare?

NEGULESCU: Cand ai INFORMATIE AI PUTERE, e clara treaba… daca esti detinatorul informatiei ai putere. Doar ca la un moment dat, din punctul meu de vedere, Coldea a facut o greseala la momentul cand a plecat in Seychelles cu Sebastian Ghiță.

LECA: Da, a dat probe pentru prietenia cu Sebi Ghiță si modul cum si a intins mana lui Ghiță sa demonstreze prin chitanțe cum ii finanța concediile. Dar deocamdata Florian Coldea nu mai e in SRI, cum influența el mersul Justiției prin bilețele trimise e deja demonstrat… mie imi pare mult mai interesant ce alte…nu nume, dar ce alte personaje ar mai putea pica din SRI odata cu deschiderea gurii de catre Sebastian Ghiță. Pentru ca asta imi pare un fapt in prezent, viu.

NEGULESCU: La momentul asta mi-e greu sa cred pentru ca nici nu mai stiu cine..

NEGULESCU: Nu.. mi-am adus aminte ceva si nu vreau sa credeti ca am memorie selectiva. Si cred ca s-ar putea verifica lucrul asta, dl Liviu Tudose avea o relatie extrem de apropiata cu dl Dumbravă. (MUZGOCI: in ce sens?) in sensu ca STS-ul ar putea sa va informeze de cate ori dl Liviu Tudose il suna sau era sunat de dl Dumbrava pe telefonele speciale pe InterMI, pe InterC, pe tot ceea ce e gestionat de STS. Eu cred ca astea raman… nu pot fi sterse. (MUZGOCI: ce discutii aveau?) nu stiu.. (LECA:

pai stati putin, ca e delicata problema)

MUZGOCI: Doar nu-l suna să-i spuna: bă băiatule, hai la o bere. Ma gandesc ca au legatura cu dosarele la care se lauda domnul …

LECA: Cand se ducea Sebi Ghiță în vizita sa-l convinga… se ducea dupa telefonul lui Dumbravă sau inainte de termen?

NEGULESCU: Pai acuma nu stiu daca dvs ati reusit sa intrati …. nu stiu… dar daca ati fi intrat in posesia declaratiei pe care dl Liviu Tudose a dat-o in prezenta unui judecator de drepturi si libertati la momentul cand a fost retinut si pe urma arestat, o sa vedeti ca judecatorul respectiv nici n-avea cum sa nu-l aresteze.

La declaratia pe care dansul a facut-o si povestea cum dl Sebi Ghita venea peste el in casa, noaptea, ba treaz, ba beat, ii cadea in genunchi. Si ruga, „scapă-l pă moșu”, ma scuzati ca prima oara i-am zis tataie. În conditiile in care eu eram in subordinea domniei sale si era firesc sa-i aduc la cunostinta anumite activitati pe care eu le desfasuram, eu fiind procuror si dansul la Secția de Urmărire Penală, și dansul fiind procuror General al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești.

LECA: dle Mircea Negulescu, mi-e imposibil sa va cred daca imi spuneti ca n-ati auzit, n-ati avut cunostinta niciodata despre… vreo sentinta a vreunui judecator (…mda…nu) influentata de astfel de practici ale Statului Paralel?)

NEGULESCU: Deci credeti-ma ca chiar nu pot sa va spun asa ceva, asa cum v-am spus… nu pot. Nu, nu nu… intram pe un camp speculativ si vreau sa va spun asa… tot ceea ce vorbesc pot sa probez. Pot sa probez, n-am niciun dubiu despre asta, ceea ce spun probez. În rest, chestii d-astea speculative, n-as vrea sa intru ca nu…

LECA: Statea cumva pe dos si reprezentantii celui mai inalt for judecatoresc?

NEGULESCU: Nu. Eu cred ca la momentul asta, (e o debalansare?) nu, nu e o debalansare. Cred ca acum oamenii au inceput sa le fie teama si vorbesc la judecatori. A inceput sa le fie teama pentru ca exista posibilitatea la un moment dat sa patesti ce a patit Negulescu… ce …. si atunci… nu e mai bine sa stai tu linistit? Pentru ca de exemplu in dosarele in care au fost achitati au existat niste denunturi

initiale, vorbesc de Sebastian Ghita, de familia Cosma au existat niste denunturi initiale, denunturi care se coroborau cu niste probe indubitabile, vorbesc de RULAJE BANCARE, de schemele, de stick-ul ăla care e FOARTE IMPORTANT si nu vrea nimeni sa se uite pe el ca sa arate ca lucrurile stau in felul respectiv… da?

Pentru ca oamenii de afaceri s-au speriat constatand forta familiei Cosma si au revenit la declaratii initiale, judecatorii n-au mai luat in considerare sau ma rog… poate nu le-au fost aratate „probele respective” care dovedeau in mod cert ca lucrurile stau asa cum au fost ele puse pe hartie la momentul zero cand au fost formulate denunturi.

Cand au fost explicate operatiunile comerciale, cand am inceput sa explicam dar de ce banii cutare se duc pe creditare in contul cutare si pe urma sunt transformati in dolari si pe urma pleca in SUA?

LECA: E foarte grav ce spuneti… e foarte grav pentru ca a trece in starea de spaima ca judecator. De frica de teama…

NEGULESCU: Nu știu daca stare de… eu cred totusi.

LECA: Și a intoarce dosare doar pentru faptul ca ti este teama… teama asta de unde.. inainte intelegeam venea din partea statului, presiunile statului paralel care am vazut Dumbrava si alte cazuri, Coldea, pliculete, biletele pe masa judecatorilor, amenintari mai mult sau mai putin directe. Stiam sistemul ala, stiam cum functiona.. dar acum de unde ar mai veni teama asta.

NEGULESCU: Nu-mi dau seama la momentul asta, dar eu cred ca din ce am observat eu sau

cel putin pe ceea ce am lucrat eu…

LECA: Din revenirea fostilor reprezentanti ai statului paralel despre care vorbeam ca sunt anchetati cu o forta si mai mare… mirarea mea ca Sebastian Ghita inca e departe și tace din gura??

MUZGOCI: Aici vreau sa ajungem. Haideti sa ajungem si la…

LECA: De unde teama asta a judecatorilor. Sa punem putin degetul. Sa inteleaga lumea...

NEGULESCU: Nu stiu… nu…. din punctul meu de vedere conteaza foarte tare dupa 4 ani de zile in care eu am fost denigrat public pe acel post de televiziune care apartine unei persoane interesate… nu cred ca aveti dvs vreun dubiu cum nu am nici eu, da..?!

Simplu fapt ca niste martori revin asupra celor declarate si spun ca au fost fortati sau ca nu stiu…o gramada de nenorociri ca s-ar fi intamplat, cred ca trebuie sa …. ca d-aia Justitia e reprezentata de zeita care are si balanta. Trebuie sa pui in balanta.

Cand au avut dreptate denuntatorii respectivi? Prima data cand lucrurile se coroborau cu celelalte mijloace de probe… sau a doua oara cand mint si spun ca au fost fortati, iar declaratia data nu se mai corboreaza cu celelalte probe.

MUZGOCI: Dar considerati ca in ultimii ani în România s-a jucat aceasta carte a decredibilizarii Justitiei prin infiintarea unor institutii care sa supra… institutii de supracontrol a judecatorilor si procurorilor pentru că daca ne uitam foarte atent la declaratia dlui Tudose, data in fata judecatorului de drepturi si libertati.

NEGULESCU: O aveti?

MUZGOCI: Avem fragmente din ea pe care le-am difuzat si in emisiune (NEGULESCU: n-am

urmarit)

MUZGOCI: Dl Liviu Tudose spune clar ca i s-a oferit MITA prin două funcții diferite, functii de conducere importante in justitie. Acelasi domn Liviu Tudose care imediat dupa acel dosar care a fost imediat albit de… prin retragerea…

NEGULESCU: Nu, Tudose era miza acolo… (MUZGOCI: Nu Tudose era miza acolo, era Sebi Ghita) DA. Da. (Muzgoci: nu considerati ca aceste institutii care…)

MUZGOCI: Ati spus la un moment dat de legaturi puternice ale SP de care nu scapa nici o institutie a statului, cum nu scapa SRI? Cum nu scapa MAI? ANAF? ME? Cate alte or mai fi de-a lungul timpului…





NEGULESCU: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII! Da. A…. vedeti dvs… dl Sebastian Ghita era un influentator pe piata IT din România si atunci vrand nevrand, ceilalti jucatori pe piata asta, vorbesc de firme mari… nu puteau sa participe fara ajutorul lui Ghita la incheierea unor contracte care erau foarte banoase… in implementarea IT-ului in toate structurile. Problema e alta. Au fost alocati bani si castigati bani foarte multi de firmele domniei sale in conditiile in care programele respective nu sunt operationale. Deci Statul Roman a platit niste bani pentru niste programe care multe dintre ele nu functioneaza.

(LECA: Revisal e unul dintre ele? ne puteti da un ex?)

NEGULESCU: Sunt foarte multe... nu vreau sa dau exemple…vreau ca cine lucreaza acuma unde lucreaza… si daca dosarul ala banuiesc ca e in lucru pe undeva.. doar sa si faca datoria.

LECA: Pai ne-ati spus ca e un dosar.

NEGULESCU: Da, este un dosar.. eu sper sa fie in lucru. Si sunt foarte multe programe implementate care sunt neoperationale… lasand la o parte asta nici nu sunt integrate intre ele pentru ca o chestie d-asta cand vrei sa informatizezi un sistem. Da… ele trebuie sa fie niste programe care se integreaza.

NEGULESCU: Adica (Leca: integreaza informatia intr-un singur…) calup, da, upgrade sa-i spunem asa.. si atunci cand un operator de la Politia Locala vrea sa ajunga intr-o baza de data la pasapoarte sa poate sa ajunga in baza aia de date doar pe un click...





NEGULESCU: Sunt atat de multe programe care la momentul asta desi au fost platite cu bani grei din banii Statului Roman nu sunt operationale, nu sunt functionale.

(LECA: cum e si cel de la MS, la programul Cadrului de Sanatate?) da… n as vrea sa dau exemple foarte clare. Va spun doar ca sunt programe care au fost platite de statul roman. (LECA: s-a umblat in spațiul public ca nu functioneaza…)

Eu cred ca la momentul asta, mai mult de atat nu e bine pentru instructia penala sa fac eu nu stiu ce dezvaluiri o sa vedem in timp daca lucrurile stau asa sau nu asa. Daca banii aia meritau sa fie platiti sau nu meritau sa fie platiti, da.



MUZGOCI: Practic, au decredibilizat Justitia si au creat un dezechilibru mai degraba decat un echilibru?

NEGULESCU: Nu stiu, dar in speta cu dl Tudose in conditiile in care CCR a dat o hotărâre prin care a spus ca retragerea apelului din Sectia de Investigare a Infractiunillor din Justitie este econstitutionala daca apelul a fost formulat de o alta institutitie adica de un alt parchet exista posibilitatea revizuirii dosarelor respective.

MUZGOCI: Hai sa ne mai uitam si la alte dosare, pentru ca nu e singurul care s-a albit. Vorbim

si de condamnarea lui Viorel Hrebenciuc primita pentru retrocedari ilegale de paduri, condamnare care a fost anulata, dosarul se rejudeca de la zero din 2019. Mai exact 11 noiembrie 2019.

MUZGOCI: E vorba de un inalt de judecator care a decis ca dosarul retrocedarilor de paduri in care apare Viorel Hrebenciuc sa se desfasoare. Sa se rejudece de la ZERO. Cum vedeti aceasta situatie in raport cu ce ati descris mai devreme, cu teama judecatorilor cu controlul in justitie, vorbim de nume grele… daca-mi amintesc foarte bine.. in dosarul lui Hrebenciu vobeam de 300 de milioane.

NEGULESCU: Am inteles… in conditiile in care… nu e intotdeauna vorba de teama, exista aspecte de aplicare a legii. Daca parlamentul Romaniei, prin modificarea legilor de procedura penala in Romania, a stabilit ca daca completul care a judecat fondul n-ar fi un complet specializat pe infractiuni de justitie.

NEGULESCU: Desi, din punctul meu de vedere, orice judecator care de la orice nivel, care este intr-o sectie penala este clar ca este specializat sa judece pe infractiuni.

(MUZGOCI: Pai daca 5 judecatori de la ICCJ..) pai n-aveau ce sa faca, trebuiau sa aplice legea, nu puteau sa spuna altceva. In condițiile în care legea a fost mutilata... trebuie sa aplici legea, buna rea... trebuie sa aplici legea data de Parlament.

Problema, din punctul meu de vedere, se pune cine a avut interesul sa modifice legile de asa maniera sa ajungem sa ne judecam cu procesele de la zero peste 10 ani.

MUZGOCI: Pai cine a avut interesul?

NEGULESCU: Pai cine a schimbat legile in tara asta, da? Parlamentul României (condus de cine?) pai nu stiu de cine… condus de Parlament..

LECA: E puterea ultimilor 4 ani dintr-o anumita majoritate politica.

MUZGOCI: Bun, pai ne uităm la Liviu Dragnea, care azi e în pușcarie pentru cine s-a sacrificat Dragnea de a intrat in puscarie? Cine… pentru cine s-a luptat in anii astia? Hai sa ii luam si sa ne uitam la ei.

NEGULESCU: Eu, in primu rand, cred ca Dragnea s-a luptat pentru el. (Bun, si n-a reusit sa se salveze pe el.. pai si iata, ne uitam la Ghita care e bine mersi fara dosare cu unul care e in stand-by pe la DNA) exista institutia revizuirii, in condițiile în care CCR a pus in discutie faptul ca aceste retrageri de cai de atac este neconstitutionala cand o face SIIJ, aceste dosare pot fi repuse pe rol.