Mircea Negulescu: Cei 100 de milioane de dolari ”împrumutați” de Ghiță lui Iacobescu nu au fost găsiți fizic

”În afară de ultima declarație de avere, din 2014, au fost succesiv, anual, pe perioada cât Sebastian Ghiță a fost deputat. În 2016, când eram procuror la DNA Ploiești, a fost arestat domnul Herțanu, cumnatul lui Ponta, în legătură cu o lucrare de canalizare pe care au făcut-o cu fonduri europene. O parte din bani s-a dus la niște firme fantomă.

La un moment dat, într-o discuție cu domnul Iacobescu, off the record - noi ploieșteni, eu eram pe culoarul Parchetului, el ieșise de la dosarul lui Onea -am întrebat cum e cu banii din declarația de avere, împrumutul ...

Inclusiv domnul Iacobescu mi-a relatat că nu poate face dovada de unde au plecat conturile și unde s-au dus. Nu există niciun fel de contract de împrumut. Mi-a spus că este foarte sărac, un om provenit de la țară și că nu are absolut nimic pe numele lui, că nu poate fi vorba despre un împrumut. Mi s-a făcut milă când am auzit ce mi-a spus…”, a declarant Negulescu, la Realitatea Plus.

Omul care a primit 100 de milioane de euro ”împrumut” de la Sebastian Ghiță vrea să fie deputat de Prahova, din partea Pro România, formațiunea lui Victor Ponta. Este vorba despre Alexandru Iacobescu, un apropiat al fugarului Sebastian Ghiţă. De altfel, Iacobescu este cel care a preluat mai multe afaceri de care Sebastian Ghiţă s-a ocupat înainte să intre în politică. Citește continuarea AICI.