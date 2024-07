”0,84% din lucrarea mea de doctorat, făcută pe bune acum 20 de ani, este în zona de plagiat. 0,84% dintr-o teză de acum 20 de ani de zile. Asta spune totul din punctul meu de vedere. În rest, cum împachetezi, cum vrei să o comunici într-o logică preelectorală, e altă discuţie. 0,84%, făcută pe bune, muncit la ea, aşa cum am făcut de-a lungul vieţii mele (...) Am măsurat-o patru softuri - 0,84%. Dacă asta e o problemă, înseamnă că discutăm despre altceva. 0,84% e 0,84% în orice instanţă, în orice circumstanţă. Deci e un subiect care evident că are o anumită logică”, a declarat Mircea Geoană, la un post TV, joi seară.

El a subliniat că este ”interesant” că abia acum, după 20 de ani de la scrierea lucrării de doctorat, teza sa a intrat în atenţia publică.

”Timing-ul este interesant. 0,84% asta vreau să rămână ca cifră. E o teză de 20 de ani. E interesant timingul, da. Nu este interesant? Mie mi se parte foarte interesant. Nimic nu mă surprinde în această campanie concertată împotriva mea din multe direcţii, care a un singur scop să oprească un independent să ajungă acolo unde românii doresc să ajungă”, a mai completat Geoană.