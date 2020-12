Mircea Cosma, fost prefect de Prahova, la „Culisele statului Paralel”: „M-au luat de pe scaunul de dentist să mă ducă la DNA”

„Eu am fost suspendat din funcție timp de un an și că am făcut grupul infracțional cu Ponta, Ghiță, fiul meu. Era cea mai importantă lucrare accesată de Consiliul județean Prahova pentru rezolvarea problemelor de apă canal din județ, în toate orașele. Dacă se duce un turist astăzi la Bușteni știe că nu are canalizare. Stație de epurare, e în acel proiect. 165 de milioane de euro am accesat pentru realizarea acestor lucrări de canalizare și stații de epurare la nivel european. Lucru care s-a finanțat, s-a început.

În 2011 am fost bolnav, am avut un atac cerebral, că de aia am venit la emisiune să nu rămână anumite lucruri nelămurite. Să va dau un exemplu din dosarul care urmează să înceapă judecata, că încă nu a început, ăla celebru, ce înseamnă mită sub formă de terenuri și fapta nu există. DNA-ul central. Da în 2019, de ce nu a zis în 2013, 2014. Și câștigam această lucrare.

Eu, în timpul în care am fost bolnav, s-a ținut prima licitație. Organizată de Consiliul județean, eu numeam comisia de licitație și pe președintele ei, care întotdeauna era un vicepreședinte. Astăzi acel vicepreședinte e directorul Hidro Prahova. A fost deputat, a fost și el reținut că e Ghiță în străinătate și e grup infracțional cu el și de asta nu se poate derula. Habar n-am de procedure.

Câștiga o firma din Austria, atât, n-am știut altceva, lucrare cam întârziată în 2014, am ținut un comandament rău acolo. Întârzierile nu se datorează acestui lucru. Lumea nu a vrut să priceapă că mecanismul de finanțare semnat de Elena Udrea nu era unul care să se potrivească României. România nu dă credite constructorilor, cum se întâmplă în toată lumea, eu am avut șantiere în străinătate și știu ce vorbesc. În Romania, banii de la UE vin la 120 de zile după ce ai făcut lucrarea, Consiliul județean Prahova îi dădea el că era cota parte. După ce am plecat de la CJ, consiliul a avut 120 de miliaone de lei în cont, că au venit decontările.

Toate astea au reintrat în cont, nu erau întârziate. Constructorul nu lucra că nu avea resurse financiare. Și atunci ne am dus la Londra, am luat un împrumut de la BERD pentru Hidro Prahova, pentru că noi eram acționarul majoritar la companie, eu am fost și l-am semnat acel împrumut la Londra în 2014, că să aibă bani să plătească Hidro Prahova, eu nu puteam să-i dau că nu eram singurul acționar. Ci toate orașele, 64 de localități din cele 100 din Prahova sunt acționarii Hidro. Și nu puteam..și atunci am luat un împrumut pe proiectul ăla, aprobat de BERD, semnat la Londra, de atunci n-au mai fost probleme.

Ce s-a întâmplat, la Comarnic, sunt băieți frumoși,îi zice la un cartier Frăsinet, niște personalități feminine din România foarte promovate, printre care și doamna K. Doamna K, așa e în documente, s-a îndrăgostit la Comarnic. Și legenda spune că dacă mergem acum pe strada Malul Luncii, unde se produce întâmplarea, legenda spune că în fiecare vineri, timp de un an, 6 luni, venea pe acolo. Nu a putut ajunge că se traversa prin fața acelei străzi, Malul Luncii unde stătea celebrul personaj, căci despre ei vorbeam, bărbații ca frasinul, de astfel, se pare că era ofițer SPP. Acum fiind în Franța nu pot să va spun exact. Și nu s-a putut trece. Și era șanțul săpat și nu s a putut întra cu mășina pe stradă aia. Întrucât mama celebrului ofițer lucra la Primăria Comarnic, a venit primarul să dea explicații, pe strada Malul Luncii, nr. 28 unde venea și doamna K. Toată lumea știe că e cumnatul lui Ponta, Herțanu cu lucrarea asta și așa a apărut dosarul. Finalul acelui dosar e că e deschis și acum.

Firma Grossmann avea un acționar cu 60% și pe cumnatul lui Ponta cu 40%. Așa a apărut Herțanu. Între timp, partea română și a majorat capitalul, nu știu istoria firmei, nu-l cunosc pe Herțanu, nu l-am văzut în viață mea.

Doamna K a fost deranjată că nu a putut să treacă cu mășina, probabil, în amintirea unui trecut glorios. Povestea n-avem cum să o confirmăm, decât dacă ne scriem memoriile fiecare. Probabil a zis -l-am prins- și așa a apărut dosarul.

În februarie 2015, eram pe scaun la dentist. Și au venit comisarii de poliție judiciară de la DNA și m-au luat să mă ducă la DNA. Eu eram în judecată în primul caz cu mită, cu deszăpezirea și m-au luat de pe scaun. Nici Stalin nu a făcut asta.

M-au dus la DNA. Acolo aflam pretextul. Ei cu legitimații, ordin de aducere. Eram la dentist, habar n-aveam. Îmi pune în față chestia asta , că eu cu fiul, cu Ghiță, cu Ponta am făcut un grup organizat infracțional, că am adus prejudicii. S-a încheiat cu ajutorul SRI-ului, eu zic- faceți o expertiză, eu nu cred că la un fond european s-a luat vreun leu. Nu cred. Nu e treaba mea. Contractul e între Hidro Prahova, o societate comercială a admis din tot județul cu constructorul. E treaba lor dacă n au supravegheat. E firma de consultanță care face..știți cum e cu astea, aici nu se umblă cu bani, vin după.

Mi s-a pus în față ăla, că e grup infracțional, zic faceți expertiză, nu cred că e așa. Face expertiză , nu se dovedește nimic din aia și recunoaște expertul că constructorului i se datorează 3 milioane de lei, lucrări făcute deja la data suspendării șantierului. Apoi scandal! Acel proiect de 165 de milioane de euro nu e terminat nici azi, din cauza acestui dosar. Toți constructorii s-au speriat și au început să-și rezilieze contractele. Asta e problema. În România nu prea se mai găsesc firme de construcții puternice. Sunt prea mulți controlori și prea puțini executanți. Numărul celor care dau avize și controlează a devenit mai mare decât numărul muncitorilor de pe șantier, s a terminat. Nici azi, canalizarea din Comarnic nu e gata.

A semnat și contractul pe partea aia din partea Consiliului județean are neînceperea urmăririi penale, a fost ținut și el la Câmpina o noapte în arest. Nu m-a mai chemat nimeni, dar am stat un an suspendat din funcția de președinte , adică pe drumuri pentru că am făcut parte dintr-un grup infracțional organizat. Legenda spune cum a apărut dosarul.Lucrarea se face și la Văleni.

La un moment dat, eu ajunsesem să fiu chemat că eram suspendat și n aveam ce face, mă sună fața mea, notar în Ploiești să vin la ea că iar a venit Negulescu cu flori, cu bomboane, cu cafea și nu mai scapă de el să vin să-l țin de vorbă. Nu vreau să între în alte… o să bag în volum și 5 pagini de printscreen, nu are rost să întrăm în ele că sunt dovedite. Și el mă tot presa, să mă fac sub acoperire ca să iau jumate. Și am spus că nu e în caracterul meu. Până la urmă mi-a dat o identitate sub acoperire și nu i-a convenit ce am scris și m-a abandonat pe mine, dar i-a plăcut de fiul meu cât e de docil și au început să-l folosească.

Momentul ăsta cu Moldova se produce atunci. Păi domnule, dacă eu nu pot să plec... Fi-miu nu știe, a fost o singură dată cu mine, nu-i place. Eu am fost de 400 de ori, dacă vrei. Și am și pe pașaport, că nu mă duc în Moldova cu buletinul, mă duc cu pașaportul ca să am întrările și ieșirile, să nu mă acuze vreunul de nu știu ce.vȘi la SIIJ am depus copie după pașaport cu exact datele alea care sunt în procesul verbal. Deci fi-miu a intrat într-o colaborare cu Negulescu și cu Onea”.