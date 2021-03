”Ministerul Educaţiei, având în vedere importanța examenelor naţionale - Bacalaureat și Evaluare Națională - pentru viitorul oricărui tânăr şi pentru viitorul acestui stat, va face direct către CNSU o solicitare de modificare a scenariilor după care vor funcționa școlile în aşa fel încât școlile cuprinse în localitățile care sunt deja în scenariul roşu conform evoluţiei ratei de infectare să poată permite elevilor din clasele terminale să meargă cu prezenţă fizică în şcoli. Este deja elaborată şi va fi transmisă CNSU în următoarele minute. Ministerul transmite solicitare către CNSU. CNSU este îndreptăţit să ia o decizie asupra acestei solicită”, a declarat Cîmpeanu la un post TV.

Acesta a mai precizat că, în calitate de ministru al Educaţiei, susține principiul că ”şcolile se închid ultimele şi se deschid primele”.

”Este vorba despre o rată de infectare, din păcate, peste 3 la mie, dar este 3,05. Dacă am lua în considerare la populaţia reală a Bucureştiului şi nu la cea cuprinsă în statistici, probabil că am fi uşor sub 3. Asta este o consideraţie secundară”, a adăugat Cîmpeanu.

Ministrul a mai subliniat că una dintre sarcinile sale este să se asigure că elevii beneficiză de pregătirea maximă pentru examene.

”Ministerul Educaţiei va face toate demersurile în aşa fel încât fâşia îngustă între dreptul la educaţie şi dreptul la sănătate (...) să nu se transforme într-o falie. Ministerul Educaţiei va face toate demersurile care îi stau în limitele de competenţă pentru ca elevii să poată beneficia de maximum de pregătire posibilă în vederea susţinerii examenelor naţionale. De asemenea, va face eforturi şi pentru susţinerea activităţii remediale pentru elevii celorlalte clase care nu vor susţine anul acesta examenele naţionale”, a mai spus Cîmpeanu.

Ministrul s-a declarat convins că, până luni, elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor afla dacă vor putea merge în continuare la școală.

Simulările la evaluarea națională și Bacalaureat încep la finalul lunii martie. Calendarul anunțat de Ministerul Educației

Marți, Ministerul Educației a cerut oficial, printr-o adresă transmisă Ministerului Sănătății, ca și elevii de clasa a VIII-a și a XII-a, cei care vor susține examenele naționale în format fizic în această vară, să meargă la cursuri cu prezență fizică în scenariul roșu. Deocamdată însă cele două ministere nu au ajuns la un acord privind modificarea regulilor în acest sens.

Vineri, Capitala a intrat din nou în scenariul roșu după ce rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 3,05% la 1.000 de locuitori. În acest scenariu sunt deschise creșele și grădinițile, iar la școală merg doar elevii din clasele primare.

