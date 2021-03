„Indiferent despre cine este vorba, Clotilde Armand, Maricel Păcuraru, indiferent despre cine este vorba, (…) lupta împotriva clanurilor interlope nu se realizează ciclic. Ea trebuie să fie una continuă și ați văzut anul trecut rezultatele pe care Poliția Română le-a avut în acest sens. (Petiția adresată ministrului în cazul intimidării acționarului Realitatea PLUS n.r.) am tratat-o cu maximă responsabilitate în sensul că am vizualizat toate materialele puse la dispoziție. De asemenea, am identificat camerele de supraveghere amplasate pe strada la care faceți referire. Am ridicat imaginile de la camerele de supraveghere, am audiat martori și vă asigur că în continuare toate demersurile pe care Poliția Română le va realiza vor fi extrem de clare pentru a stabili vinovăția celor care așa cum rezultă din materialele puse la dispoziție au fost prezenți acolo. Am văzut pe imagini de unde luau materiale, din ce mașini, cum s-au organizat. Și, dacă au încălcat legea, vor plăti. Indiferent despre cine este vorba. Și acesta este mesajul pe care vreau să îl înțeleagă toți românii. Indiferent despre cine este vorba, legea este lege pentru toți”, a declarat ministrul de Interne, Lucian Bode la „Legile Puterii”, citat de realitateadebucuresti.net.

Reamintim că pe 21 februarie un grup de persoane cu pancarte în mâini a protestat în fața casei acționarului majoritar al Realitatea PLUS. Manifestanții au fost ulterior identificați și se prezintă pe rețelele de socializare drept interlopi. Însă imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă arată că indivizii au fost aduși de mașini ale televiziunii lui Sebastian Ghiță. Și chiar mai mult, manifestația a fost transmisă în direct, minute bune, de România TV, deși părea că persoanele care protestau nu știau exact situația pentru care se aflau în stradă.