Un incident șocant s-a petrecut miercuri seara în Capitală. Un livrator asiatic a fost atacat de un bărbat în plină stradă, în timp ce aștepta la semafor.

Șocat, livratorul l-a întrebat pe agresor care este problema, iar tânărul i-a răspus: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema”. Mai mult, acesta l-a numit "invadator". Întregul dialog s-a purtat în limba engleză.

Imaginile au fost surprinse chiar de atacator, care pornise telefonul înainte de a se apropia de victimă și de-a o lovi.

Întâmplarea face ca un polițist care ieșea de la serviciu să vadă întreaga scenă. Agentul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit. Polițistul a reușit însă să-l prindă și să îl imobilizeze. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.