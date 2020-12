„Legile puterii” | Acuzațiile de nepotism din partid, respinse de liderul AUR. Ce spune despre finanțarea de la Sebastian Ghiță și afilierea europeană

George Simion despre acuzațiile de nepotism din partid și doctrina AUR

„Se spune că suntem masoni, că suntem comuniști, ne-au făcut de la legionari la comuniști. (...) Noi suntem un partid creștin conservator, la fel cum există partidul de guvernare din Polonia, la fel cum există un partid conservator în Marea Britanie condus de Boris Johnson. Suntem afiliați la conservatorii și reformiștii europeni. Avem patru piloni de bază: familie, națiune, credință și libertate. În acest moment, acești patru piloni nu mai sunt reprezentați de clasa politică din România. De când PNȚCD nu mai există pe scena politică românească, a rămas un electorat care nu este reprezentat”, a explicat George Simion la Realitatea PLUS.

„Legislația electorală din România este foarte tâmpită, tocmai de asta a trebuit să intrăm în Parlament, să o schimbam. Ca un partid neparlamentar să aibă timpi de antenă și măcar câțiva reprezentanți în secțiile de votare, a trebuit să depunem liste complete - numărul total de parlamentari din respectivul județ, plus doi supleanți pentru fiecare cameră. Așa că a trebuit în două săptămâni de când am terminat semnăturile să facem dosarele de candidatură și să rugăm pe absolut fiecare cunoscut, fiecare prieten să accepte să își facă un dosar de candidatură ca să punem acele liste complete și să avem și noi oameni în secții să ne păzim cât de cât voturile. Și am pus pe oricine am găsit”, a susținut liderul AUR, miercuri seară, la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

Membrii AUR și-au pus pe listele parlamentare soțiile, mamele, frații sau alte rude, astfel că, în total, 27 de cupluri de rude de gradul întâi au candidat la alegerile parlamentare pentru un loc în Legislativ. Printre cele 27 de perechi de rude de gradul I se regăsește și copreședintele AUR, Claudiu Târziu, cel care, desi a candidat la București, a avut și soția pe listele de la Bacău, tot pentru alegerile parlamentare.

Despre posibilele violențe fizice ale membrilor AUR, George Simion neagă că ar exista așa ceva: „Sunt de 15 ani prezent în spațiul public, nu am trădat așteptările celor care ne-au sustinut, astazi suntem a patra forță politică. (...) Vă garantez că, dacă vor face așa ceva, vor fi excluși din rândurile noastre”.

George Simion mai spune că AUR nu a fost finanțat cu bani de la Sebastian Ghiță, deputatul fugar care se află în Serbia.

„Sebi Ghiță e un fugar, în momentul ăsta, e un baiat deștept folosit de o parte din servicii ca să își facă anumite jocuri. Stă în Belgrad ca să se ascundă de autorități. Nu văd ce legătură avem noi cu acel fugar. Nu, nu avem legătură cu acel fugar. (...) Avem 47 de parlamentari, și cu siguranță că partidul AUR, pe care eu l-am fondat, nu a luat vreo finanțare de la vreun mogul de presă. Că am fost acuzați că am luat bani de la Bobby Păunescu...

Si dintre acești 47 de parlamentari nu a avut niciunul o contribuție mai mare de 20.000 de euro și cu siguranță cei doi care au avut o contribuție de 20.000 de euro nu au luat bani de la Sebi Ghiță. Campania noastră nu a fost de milioane de euro ca în cazul partidelor tradiționale, care au acești bani din bugetul de stat, ei singuri și-au dat bani pentru campaniile electorale din banii noștri, pentru tot dezmățul care a fost pe internet, la televizor, pe stradă. Noi am facut o campanie ce ne-a costat intre 200-300 de mii de euro si totul este public, toate donațiile sunt pe site”, a mai declarat George Simion, în exclusivitate, la „Legile puterii” de miercuri seară.

George Simion a explicat și motivul pentru care AUR a anunțat că îl va suspenda din funcție pe președintele Klaus Iohannis: „nu e mediator, nu respectă Constituția. Am avut o lună de campanie electorală, în care el a fost principalul comunicator al unui partid politic..., așa ceva nu e posibil, a încalcat în picioare Constituția”.