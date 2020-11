”Legil Puterii” Ludovic Orban: Celor din PSD nu le pasă. Au modificat condițiile aprobate de C.E. pentru granturi destinate IMM-urilor

”Noi am folosit creșterea flexibilității de fonduri europene ca să disponibilizăm un miliard de euro pentru granturi pentru întreprinderi mici și mijlocii. După aprobarea Comisiei Europene, am demarat procedurile, am adoptat OUG, am lansat apelul de proiecte și pentru granturile pentru microîntreprinderi de 2.000 de euro, și pentru capital de lucru în limita a 350 de milioane și ne pregăteam să lansăm pentru granturile de investiții, când a modificat Parlamentul legea și a modificat și condițiile aprobate de Comisia Europeană”, a spus Orban.

Premierul a precizat că a fost nevoie, din nou, de modificarea legii în ședința de Guvern.

”Celor de la PSD nu le pasă. Astăzi am modificat legea prin OUG. Nu mi-a plăcut efectiv, dar am fost obligați pentru că nu puteam lăsa proiectele de 550 mililoane euro pentru IMM-uri și am modificat prin OUG ca să alocăm banii”, a mai spus Orban.

Principala modificare din Senat este la grila de punctaj a Măsurii 3 - granturi de investiții de câte 50.000- 200.000 euro pentru IMM-uri. Modificarea viza înlocuirea indicatorului RIR (rata internă de rentabiltate a investiției) cu rata solvabilității generale, precum și introducerea criteriului numărului de angajați, precizează realitateadebucuresti.net