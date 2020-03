Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Pandemia de Coronavirus ne schimbă brutal statutul de "asistați". Cum ne mobilizăm?

Ma frământa o intrebare la care nu am răspuns de ceva vreme...oare noi, romanii ne vom putea descurca singuri in fata acestei crize?

De treizeci de ani, practicam un fel de filosofie existențiala a asistatului, de parca am fi fost un elev îndărătnic și cam prostut, care trage mult media clasei in jos, și are nevoie de ajutorul premianților, pentru a nu știrbi prestigiul școlii europene, in care ne-a înscris istoria după Decembrie 1989...

Pandemia de Coronavirus ne schimba brutal și rapid statutul de asistat! Vedem cum toate statele lumii se orientează rapid către gestionarea situației in interiorul propriilor granițe! Azi nimeni nu mai este dispus sa-și folosească resursele sanitare și fondurile pentru alții!

Cum ne găsește aceasta situație și cum putem ieși cât mai bine din ea vom vorbi cu autoritățile din teritoriu și vom caută cele mai argumentare răspunsuri la presedintele Academiei Romane, Ion Aurel Pop, Cristian Diaconescu, Iulian Chifu, Iulian Fota, Oana Stanciulescu, Stelian Negrea, Răzvan Gheorghe.