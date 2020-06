Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Au politicienii aflați la guvernare curajul de a restructura Curtea Constituțională, Avocatul Poporului și Secția Specială?

Pana acum, politizarea excesivă și lentoarea magistraților in marile cazuri de corupție au creat o oligarhie omnipotenta și transpartinica, care a parazitat bugetul de stat, sabotand sistematic dezvoltarea societății, întărirea instituțiilor și prosperitatea populatiei! Nimic dintre aceste nenorociri nu ar fi fost posibile dacă Justiția ar fi împiedicat mafia partidelor sa prolifereze.

Prea multa vreme dictonul după care au funcționat CCR, Avocatul Poporului și Secția Specială pare sa fi fost: Nimic pentru interesul general, totul pentru stăpânii politici!

Credem cu tărie ca Aceasta stare de fapt nu mai poate continua! Ne aflam, așadar intr-un moment T zero al reformei profunde in justitie! Au politicienii aflați la guvernare curajul de a restructura cele trei instituții căzute de 30 de ani in ghiarele mafiei politice? Putem spera in domnia legii?

Iată doar câteva întrebări la care căutam răspuns de la judecătorul Cristi Danielet, jurnalistii Liviu Avram, Sorin Manea, Dan Bucura și de la consultantul politic Valeriu Turcan, în această seară, de la ora 21.00.