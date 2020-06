Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Dezbatere despre teza patriotismului economic 

Sigur că toți ne dorim să trăim într-o țară cu o economie solidă. Ne bucură când auzim că vreun producător român are succes în competiția cu străinii. Dar cum oare am putea împăca patriotismul economic cu instinctul firesc de cumpărător într-o piață liberă, unde de cele mai multe ori produsele de import sunt și mai bune, și mai ieftine decât cele care poarta eticheta Fabricat in România?

Este teza patriotismului economic doar un predicat folosit de diverși politicieni strict în campania electorală sau chiar poate fi implementată cumva in conștiința publică ca fiind o posibilitate sigură de acumulare de capital autohton, reinvestit cu inteligență pentru a dezvolta capacitățile țării pe principiile concurențiale ale pieții libere?

Aceasta este întrebarea la care ne vor răspunde în această seară: profesorul Avram Fițiu, subsecretar de stat la Agricultură, Adrian Rădulescu, președintele Asociației Fermierilor, consultantul economic Andrei Caramitru și Petrișor Peiu, coordonatorul realitateafinanciara.net.