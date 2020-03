Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu. Cât de pregătită este România pentru a gestiona problema COVID-19?

România in pericol de epidemie cu Coronavirus! Câteva date pe care ar trebui sa le cunoaștem și sa le înțelegem cu toții!

- Viralitatea Covid 19 este de 2,2; Adică fiecare bolnav infectează in medie 2,2 persoane.

- Durata de incubație e in medie 5,2 zile (12 zile, cu un interval de încredere 95%). Adică dacă nu se prezintă simptome in două săptămani dupa un eventual contact sau călătorie in zona infectată, înseamnă ca ne aflam in zona de siguranța

- Mortalitatea in cazul acestui virus este de de 15% pentru cei peste 80 de ani si de 8% intre 70 si 80 de ani.

- 80% din cazuri sunt benigne adica nu necesită internarea la spital. Contagiozitatea e in general corelată cu gravitatea simptomelor; adică un contact prelungit cu cineva bolnav crește probabilitatea de a fi infectat. Dacă treci pe stradă pe lângă un bolnav, probabilitatea este egala cu zero

Exista patru stadii ale evoluției Covid 19:

- Stadiul 1: intrarea virusului într-un biotop; scopul in această fază este impiedicarea intrării virusului.

- Stadiul 2: difuzarea virusului; scopul e limitarea răspândirii virusului.

- Stadiul 3: epidemie; scopul este limitarea consecințelor epidemiei si salvarea cât mai multor vieți.

- Stadiul 4: revenirea la normal

In România ne aflam înca în stadiul 1 de evoluție a Covid 19, dar datele arată ca se va trece rapid la stadiul 2 si in ciuda optimismului autorităților, trebuie sa ținem cont ca spitalele noastre nu sunt pregătite să facă față unui aflux mare de pacienți.

Concluzia autorităților din țările afectate de teribilul virus gripal esta ca trebuie să respectăm neapărat deciziile autorităților pentru a limita consecințele aceste crize sanitare și pentru a-i proteja pe cei dragi.

Cât de pregătită este România pentru a gestiona acest caz, care sunt implicațiile economice, sociale și politice, ce măsuri urgente se impun pentru securizarea frontierelor și depistarea rapida a celor infectați sunt doar câteva întrebări la care vom Răspunde alături de Ion M. Ioniță, Valentin Ionescu, Viorel Badea (președinte PNL Diaspora) și Andrei Baciu (secretar de stat, Ministerul Sănătății).