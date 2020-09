Interesele tandemului Dragnea - Ghiță. Ponta: ”Au vrut să se răzbune pe mine. Dragnea s-a supărat că nu e premier”

Statul paralel urmărește cele mai înalte funcții din stat. În fruntea acestei grupări se aflau și Sebastian Ghiță sau Liviu Dragnea.

Mărturie stau declarațiile lui Victor Ponta cu privire la candidatura sa la prezidențiale, mișcare gândită în birourile de lucru în care își făceau veacul liderii politici dar și șefii serviciilor.

”Știu că m-au ambuscat pur și simplu, am făcut o ședință cu președinții la Orăștie, la Arsenal park, și m-au ambuscat, puși de Liviu evident, domnule, ai datoria față de partid.

Conspiratia era asa: hai sa il trimtem pe Ponta la Cotroceni, ca mie imi placea cu intalniri internationale și el să fie seful partidului și prim-ministru. Am zis, bai eu nu sunt de acord să propun un prim-ministru de la PSD. A fost... s-a repetat scena de la Cornu când i-am zis ca nu o sa fie ministru de interne, tambălău, supărare. Si am zis, Liviu, te rog frumos, vei fi seful PSD, vei fi ce vrei tu, dar nu prim-ministru.

Ala a fost momentul în care tot ce a fost între mine si Dragnea s-a rupt definitiv și vă dau un singur exemplu public. Tineti minte ca în campania au anunțat Liviu Dragnea și Sebastan Ghiță că vor candida în tandem la conducerea PSD. Era o gluma? Nu! Era supărarea lui Dragnea pe mine. Si Ghita? Ghiță era și el suparat, ca voia sa fie... avea și el gânduri de măriri”, declara Victor Ponta.



Ponta spune că a încercat să îl convingă pe Crin Antonescu să nu rupă alianța formată cu PSD.

”M-am rugat de el cred că cu 20 de minute înainte să înceapă sedința PNL-ului, l-am sunat, Crin te rog frumos, ma urc si vin la sedinta PNL si facem ce vreti voi. Nu! Ma, hai, tin minte ca i-am spus: schimbam si guvernul dar hai sa... ca e rau ce facem, ca e proiectul vietii noastre.

M-am dus la partid și am zis asa: stimati colegi, nu mai avem candidat la prezidentiale. Oooo, s-au bucurat, va dati seama, Liviu s-a bucurat cel mai tare. De ce? Pentru că treceau eu la prezidențiale și venea el prim-ministru”, a mai spus Ponta.



În același timp, Victor Ponta a recunoscut că George Maior a fost o propunere de premier.

”Recunosc, i-am propus lui George Maior și mi-a zis: nu. Și mi-a si explicat. Si gabriel Oprea, sef la SRI? Si-a dorit și lucrul asta și i-am zis, gabi pana nu vedem la alegeri, nu”, spunea Ponta.



La rândul său, Crin Antonescu a declarat că ruperea USL a avut drept cauză întelegerile lui Ponta cu liderii statului paralel, discuții care nu țineau cont de alianța dintre PNL și PSD.



”Domnul Maior si domnul Coldea i-am întâlnit, într-adevăr nu la prilejuri festive, am avut, atât cât s-a putut o discuție despre subiecte cât se poate de legitime, nu am avut relatii private cu dansii, cum au avut alți lideri politici? Care alți lideri politici? Domnul Ponta, de exemplu”, a declarat Crin Antonescu.



După ruptura USL, Crin Antonescu a făcut un pas în spate din lumea politică. În 2019, Crin Antonescu a vrut să candideze pentru un post de europarlamentar, dar soția sa, Adina Vălean, a fost aleasă, până la urmă, pentru funcția de la Bruxelles.