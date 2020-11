Întâlnire de gradul zero între liderii STATULUI PARALEL, demascată de Realitatea: Tăriceanu, Dobrescu și Budeanu întrerupți de POLIȚIE

Imediat cum oamenii legii au descins la fata locului si au stricat atmosfera celor care petreceau nestingheriti localul s-a golit. Ei bine patronal, insa a fost amendat pentru ca nu respecta regulile impuse de autoritati impuse in vreme de pandemie tocmai pentru a le crea celor prezenti la aceasta intalnire o ambianta cat mai discretă.



Călin Popescu Tăriceanu a plecat imediat după ce oamenii legii au venit la fața locului, i-au legitimat pe cei din local și i-au dat amendă patronului restaurantului pentru că acesta nu respecta regulile impuse de autorități.



Cristian Rizea: Într-adevar l-ai demascat pe dl Tariceanu in acest moment. In acest moment romanii au vazut va dati seama un om care permanent el a sustinut libertatea de exprimare a romanilor, drepturile pe cand eu v-am spus ca este de fapt un om al statului paralel. El facea totul de fatada ca sa mai castige un mandat de parlamentar. Si acum s-a dus la prietenul lui Victor Ponta si partenerul lui in infractiuni si s-a dus ca sa-I mai pacaleasca o data pe romani in 6 decembrie. Asta isi doreste si uitati cu cine sta la masa cu Radu Budeanu infractorul care i-a denuntat pe toti. Cu Dragos Dobrescu. Chiar ei ne cred pe toti prosti? Acest Tariceanu si acest Victor Ponta care trebuia sa vina, am informații ca trebuia sa vina in momentul in care am pus pe facebook a fost nebunie, lumea a inceput sa dea share sa dea mesaje, ati aflat si dvs toata lumea a preluat iar Ponta asa cum il stiu eu foarte atent da? Ca e foarte precaut a contramandat aceasta intalnire.



Pe imaginile surprinse în exclusivitate, bodyguard-ul lui Dragoș Dobrescu vorbește la telefon și pare destul de neliniștit. Potrivit surselor Realitatea PLUS se pare că i-ar fi anunțat pe Dobrescu și Radu Budeanu că urmează să vină poliția pentru verificări. Cei doi au fost scoși prin bucătăria din spatele restaurantului în care se aflau.





Nu este prima dată când Călin Popescu Tăriceanu dă dovadă de aroganță. Un alt episod a fost surprins în 2016 la Direcţia Permise din cartierul Pipera. Fără să îi pese de cele aproape o mie de persoane care așteptau la coadă, senatorul a intrat pe o ușă din curtea interioară, unde era aşteptat de reprezentanţi ai instituţiei.



În tot acest timp în care Tărcineau s-a aflat în clădire, publicul nu a avut acces în interior.