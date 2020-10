Înregistrare bombă cu mâna dreaptă a lui Sebastian Ghiță. Ce zice Iacobescu despre omul de afaceri fugar

Rizea: Domn' Alex… să trăiți, domnu'Alex, ce faceți?



Iacobescu: Salut, dar nu știu cu cine vorbesc…

Rizea: Cu fugarul, cu fugarul de la Chișinau.

Iacobescu râde: Stai că m-am prins.

Rizea: Ce ziceai, că te sună ăia de la Plahotniuc când ai văzut numărul?

Iacobescu: Nu, nicio șansă, nu am nicio treabă. Spune, ce faci tu? Salut!

Rizea: Ce să fac, măi frate…nu bine așa ca voi, barosanii.



Iacobescu: Care dracu'barosanii României?

Rizea: Am vorbit și cu Sebi azi. I-am zis ”ce faci, băi băiatule, ăștia zic că te dă Serbia la România, am văzut pe la știri.”



Iacobescu: Unde?

Rizea: Pe Național și pe realitatea.net. I-am trimis link-ul. Și el zice ”nu e domnule adevărat!”. Am vorbit cu el zece minute. ”Ce faci, măi, vino pe aici.” ”Că hai, domn'e, că vin dacă am promis.” ”Păi te aștept. Dacă vrei, te ajut. Ia-l și pe Alex, pe Nanu.” Tu nu mai ai treabă cu el, a?…

Iacobescu: Bosulică, viața e dură. Mai ne vedem și fiecare de treburile lui.

Rizea: Te-a lăsat cu ochii în soare, te-a băgat la înaintare. Știu tot, ești nebun la cap?! Pe volumul doi apare. Cheia lui Tony Blair e la mine. Păi nu l-ați făcut voi pe Ponta mare milionar de intră în top Forbes acum?!

Iacobescu: Băi, m-ai înnebunit! Așa ai zis tot timpul.



Rizea: Băi Alex, eu n-am furat nimic, n-am luat 1 leu. Tu stii pentru ce am fost condamnat? Am luat un împrumut, banii i-am dat lui Geoană și am dat și banii inapoi. Bai băiatule, este caz de manual să invete studentii la drept peste 20-30 de ani, sa zica ”uitati pe prostul ala parlamentar ca a vrut sistemul sa-l scoata - astia ai lui a lui Ponta, Coldea, Maior, care ziceau ca sunt frati cu el.



Iacobescu: Ti se pare ca toata lumea a fost asa bine? De fiecare data cand aud de asta cu sumele astea ma doare capul.



Rizea: Da, bai Alex, dar imprumutul ala din declaratia de avere de la nenea Sebi cum a fost?



Iacobescu: Pai intreaba-l pe el.



Rizea: Eu stiu Cum a fost, ca si tu ai fost folosit carne de tun. Te-ai dus in delegatie oficiala, colo - colo cu Ponta.



Iacobescu: N-as merge atat de departe cu logica



Rizea : Tu esti un baiat destept, eu te-am apreciat mereu. La un moment dat, am vazut supararea ta acum vreo doi ani.



Iacobescu: Suntem si noi suparati. Zi, ce faci in rest, ce invarti?



Rizea: Pai daca i-am zis… Ponta stia ca sunt de doi ani aici, de la 1 octombrie 2018. Mi-am luat cetatenie de cand eram in Romania



Iacobescu: Mi se pare normal, bravo!



Rizea: Vino cand vrei tu, ai numarul meu. Tu ai fost din toti din gasca asta cel mai baiat, sincer ti-o spun, lasand deoparte orice vrajeala.



Iacobescu: Am incercat sa fac si eu bine, ce vrei…?!



Rizea: Dar nu e normal. I-am zis ”băi Sebi” … m-a sunat in 9 iulie, i am si zis ”vezi, mai Sebi, au dat astia ca esti la Mykonos”. Pe 9 iulie ma suna, sa mor. Imi zice ”sunt pe plaja in Grecia”. ”Bravo barosane, este la Mykonos”. Si i-am zis lu Nanu apoi. Zice: ”nu, domn \"e, ca n-am eu fata de Mykonos” si ii zic ”lasa ca, daca esti cu Nanu aici, la Mykonos, te primesc aia la Namos.”

Iacobescu râde

Rizea: Mare barosan Nanu,numai private jet-uri , nu stia unde e Sfantu Gheorghe in Bucuresti...



Iacobescu: Nu vezi ca lucrurile se mai intorc, ce dracu?! Mi-a mancat prea mult timp ca sa ma enervez.



Rizea: Stai sa vezi ce scot eu acum in volumul doi, ii urc pe pereti!



Iacobescu: Am apucat sa vad ala primul, dar nu l-am citit pe tot, n-am avut timp. Iti promit ca ma urc in avion si vin.



Rizea: Inca n-au dat drumul la avion, poti sa vii cu masina. Vorbesc eu acolo sa nu te bage in caratina, ca astia baga in caratina. E posibil sa

dea astia pe 15 octombrie drumul la curse . Sunt doua curse pe zi cu Bucurestiul.



Iacobescu: Stiam ca sunt. Gata, notez numarul ca nu-l aveam. Bine dracu' ca esti bine si promit ca vin.



Rizea: Te astept, frate.

Citește și ”Cine este Alex Iacobescu, omul de încredere al lui Sebastain Ghiță, cel căruia i-a "împrumutat" 100 de milioane de dolari”