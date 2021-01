Incendiu PUTERNIC la Serum Institute din India, cel mai mare producător de vaccinuri din lume

Un incendiu puternic a izbucnit la Serum Institute din India situat în localitatea Pune, oraș aflat în vestul statului indian Maharashtra.

10 echipaje ale pompierilor au fost trimise de urgenta la fata locului. Din primele informatii, incendiul a fost localizat la Terminalul 1 al Portii Institutului Serum.

Din cate se pare, productia vaccinurilor anti-Covid-19 nu a fost afectata. Până în prezent nu se cunoaște cauza producerii incendiului.

Stire in curs de actualizare

