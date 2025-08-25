De la dans la bară într-un club din București, până la consumul unor substanțe suspecte, imaginile au provocat reacții puternice printre credincioși și au determinat Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să intervină cu sancțiuni și să anunțe o anchetă internă.

Cum au apărut dovezile

Pozele au fost publicate pe Facebook de către preotul Ciprian Mega, care ridica problema neregulilor din parohii. Acesta a prezentat imaginile ca dovadă a comportamentului nepotrivit al unor clerici.

Ciprian Mega a scris pe rețeaua de socializare: „Printre înregistrările și fotografiile scandaloase, Înaltpreasfinția Sa a avut ocazia să vizioneze inclusiv o secvență în care euromonahul, alături de un important stareț din aceeași eparhie (Mănăstirea P…ți), făceau liniuțe și dansau la bară, într-unul dintre cluburile lor din București. Ambii sunt protosingheli..”

Conform informațiilor aduse în atenție, unul dintre clerici ar fi protosinghelul Acozmi Emil Gabriel, preot la Schitul Stânișoara. Acesta a fost surprins în ipostaze care au atras critici dure: într-o imagine poartă un batic verde cu flori, în altele apare alături de un bărbat de care pare apropiat. O altă filmare îl arată dansând îmbrăcat în haine preoțești, având pe umeri fața de masă liturgică, simbol al mormântului lui Iisus Hristos. Alte secvențe îl surprind în București, „plantând” o creangă cu vodcă pe fundal de manele sau într-o mașină, aruncând bani și imitând atmosfera unei petreceri cu dedicații muzicale.

Reacția Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Instituția a transmis un comunicat în care a clarificat situația preotului Acozmi, precizând că acesta aparține de Episcopia Alexandriei și Teleormanului și că fusese trimis anterior „pentru ascultare” la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, fiind apoi primit ca slujitor la Schitul Stânișoara.

Arhiepiscopia a anunțat măsuri ferme: cei doi preoți filmați au fost opriți de la slujire, schimbați din funcțiile pe care le dețineau și trimiși în fața Consistoriului monahal. În plus, a fost demarată o anchetă internă, urmând ca hotărârea finală să fie făcută publică.

„Biserica Ortodoxă din Bucovina rămâne statornică în păstrarea credinței și a disciplinei duhovnicești. Orice abatere de la rânduială este condamnată și va fi tratată cu responsabilitate și discernământ”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei, care au subliniat că decizia a fost luată și pentru a asigura liniștea sufletească a credincioșilor.

Ce urmează pentru cei doi preoți

În funcție de rezultatele anchetei interne, clericii implicați riscă sancțiuni severe, de la destituire până la alte măsuri disciplinare prevăzute de regulamentele BOR. Ancheta în desfășurare va stabili dacă aceștia își vor mai putea continua activitatea în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

