Răzbunare la Chișinău. Igor Dodon i-a retras cetățenia moldovenească lui Cristian Rizea, după dezvăluirile despre statul paralel

Igor Dodon i-a retras cetățenia fostului deputat PSD Cristian Rizea.

"Dragi romani, infractorii pe care ii devoalez au platit milioane de euro mafiei politice din Moldova condusa de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc pentru a imi retrage in mod abuziv cetatenia Republicii Moldova ! Ma voi lupta in instanta aici la Chisinau si sper cu ajutorul vostru si al lui Dumnezeu sa pot reusi ! Adevarul Invinge Intotdeauna ! 🔥", a scris Cristian Rizea, cu putin timp in urma, pe Facebook.

Vom reveni cu amanunte.