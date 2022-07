„Discuțiile au fost pe mai multe paliere, plecând de la enervat în primă instanță, înainte să avem prima întâlnire, și acum, cumva, între ironie și amenințare, legate de faptul că am adus mari prejudicii companiei, în urma măsurilor și comunicărilor transmise de noi către presă. Lucrurile, din perspectiva lor, sunt greu de recuperat, în sensul că am prejudiciat imaginea, de parcă acestea era imaculată. Făceam un calcul astăzi că, dacă ar fi să împărțim cele 2 milioane de euro la numărul de pasageri păgubiți - 73.000, ar veni undeva la 27 de euro pentru fiecare dintre aceștia.

Dacă am fi făcut câte un proces verbal pentru fiecare dintre consumatori - 73.000 de documente de control, suma ar fi fost de câteva zeci de ori mai mare. Așa că ar trebui să vadă jumătatea plină a paharului, să accepte ideea că au greșit în mod flagrant în raporturile cu consumatorii, să le returneze acestora banii de câțiva ani, să le dea despăgubirile, așa cum prevăd regulamentele europene și să aducă lucrurile la normalitate, dacă cumva au avut vreodată asta de gând.

Cu bătaia nu ne-au amenințat, cu siguranță, dar cu faptul că vor lansa pe piață lucrurile pe care, de fapt, le-au și lansat, pentru a ne aduce atingere nu numai imaginii, ci și muncii prestate de către directorul general”, a precizat Horia Constantinescu la Realitatea PLUS.

Reacția Blue Air - directorul companiei neagă acuzațiile

„Buna ziua, nu stiu despre ce presiuni vorbiti. Daca se refera la actiunile in justitie despre am mentionat in singurul comunicat oficial emis de companie, nu pot fi de acord cu dansii, avand in vedere faptul ca este dreptul legal al oricarui cetatean sau entitate juridica din aceasta tara sa conteste, prin cai legale, sanctiunile primite din partea unei autoritati publice si pe care le considera ca fiind abuzive si emise cu incalcarea prevederilor legale. Asa cum am aratat si in comunicatul la care fac referire mai sus, nu vom mai comenta in niciun mod afirmatiile publice ale functionarilor din cadrul ANPC lasand instantele de judecata si parchetele competente sa se pronunte asupra cererilor pe care urmeaza sa le depunem in cel mai scurt timp. Imi cer scuze ca sunt nevoit sa va refuz, dar nu doresc sa comentez nimic din ce spun functionarii publici din cadrul ANPC care, probabil, acum si-au dat seama ce abuz au savarsit si incearca sa "dreaga busuiocul prin aparitii zilnice in mass media si retele de socializare”

Amintim că scandalul dintre compania aeriană Blue Air și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a avut loc după ce operatorul a primit cea mai mare amendă din istoria Autorității, de 2 milioane de euro. Suma reprezintă doar o parte a sancțiunilor impuse după anularea a peste 11 mii de zboruri. Conducerea Blue Air susține că societatea nu a primit nicio comunicare în acest sens de la ANPC și, în plus, că cifrele ar fi greșite. În tot acest timp, haosul mondial cuprinde si România. Peste 700 de zboruri de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au întâmpinat probleme numai în ultima săptămână.