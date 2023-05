Deși marea majoritate a locurilor destinate încărcării automobilelor electrice sunt gratuite, chiar și dacă sunt în parcări, Primăria Tulcea pare să nu țină cont de acest fapt. Dă amenzi celor care își țin mașina la încărcat dacă nu plătesc și parcarea.

O situație mai mult decât absurdă, având în vedere faptul că, acele locuri oricum nu pot fi folosite de proprietarii de mașini diesel sau pe benzină, pentru că ar bloca accesul la stația de încărcare.

Un proprietar de Dacia Spring a fost nevoit să plătească amenda venită de la primărie, în care era înștiințat că nu a respectat regulile de parcare din oraș. Practic, șoferul de electrică s-a văzut nevoit să plătească și pentru alimentare, dar și pentru parcare.

O decizie care, mai mult ca sigur, îi va ține departe de șoferii de electrice de acele stații de încărcare aflate în parcări, deși România se laudă că face totul pentru reducerea poluării din marile aglomerări urbane.

În cursul zilei de ieri 23.05.2023 , am lăsat autoturismul marca Dacia Spring la încărcat timp de 2 ore, la stația de pe strada Isaccei, parcarea Casa Sindicatelor. La finalizarea timpului de încărcare când am venit sa scot masina de la încărcat am avut neplăcuta surpriză să văd că am primit o AMENDĂ pentru oprirea/ staționarea fără plata parcării.

În condițiile în care repet masina era pe locul de incarcare electrică LA ÎNCĂRCAT după cum se observă si in poza făcută.

Citind apoi regulamentul parcărilor publice am constat ca la art.6 alin. 2 este menționat ca "Locurile de parcare destinate autovehiculelor electrice care utilizează stațiile de reîncărcare sunt rezervate și semnalizare prin simboluri internaționale " și la art.7 alin 3 " deținătorii autovehiculelor electrice sunt obligați sa achite tariful de parcare aferent perioadei de stationare în parcările publice cu plata",concluzia fiind că locurile de încarcare sunt considerate, locuri de parcare publice cu plată!!!!