Florin Piersic, mărturisire tulburătoare: "Aş da orice să-mi mai văd părinţii". Interviu exclusiv realitatea.net

FLORIN PIERSIC: "AŞ DA ORICE CA SĂ MĂ MAI ÎNTÂLNESC CU PĂRINŢII MEI"

- Cristian Otopeanu: Spuneti-mi, daca ati putea derula filmul vietii inapoi, ce anume ati schimba, daca ati avea aceasta posibilitate?

- Florin Piersic: Nu stiu ce as schimba, scumpule. Este o intrebare frumoasa asta, ce as schimba, daca firul vietii s-ar intoarce. Nu cred ca as schimba nimic. Atat as schimba, daca poti sa ma crezi. As da orice ca sa ma mai intalnesc cu parintii mei. A fost, poate, cea mai trista poveste din viata mea faptul ca am pierdut-o pe mama si l-am pierdut pe tata. Sincer sa fiu cu tine si cu cei care ma asculta, cand am recitat prima data poezia lui Adrian Paunescu, "Repetabila povara", ei erau in sala. Si eu am avut senzatia atunci ca sunt atat de emotionati, iar ei erau in lacrimi cand am spus-o, incat am spus "O sa o mai spun de multe ori (n.red. poezia Repetabila povara)". Nu am stiut ca va veni o zi, dragul meu Cristi Otopeanu si dragii mei ascultatori, ca va veni o zi cand va trebui sa o recit, dar ei nu vor mai fi acolo. In orice caz, pentru ca m-ai intrebat, daca as putea, as lua-o de la inceput, este cea mai buna declaratie pe care pot sa ti-o fac.

- Cristian Otopeanu: Ce parere aveti despre faptul ca, uneori, din pacate, lumea isi aminteste de marile valori fix atunci cand se duc?

- Florin Piersic: Exact... Vrei sa iti spun ceva? Intrebarea ta este si un raspuns. Exact asa este. Oamenii isi amintesc de cei care sunt valorosi, din pacate, sau incep sa vorbeasca cat de cat, numai dupa ce ei nu mai sunt. Intrebarea ta este foarte frumoasa. Tu, Cristi, ai raspuns deja la asta. Acesta este adevarul. Isi amintesc dupa ce ei nu mai sunt.

FLORIN PIERSIC: "PESTE 20 DE ANI, NU ÎŞI VA MAI AMINTI NIMENI DE MINE"

- Cristian Otopeanu: O intrebare mai delicata, dar totusi v-o adresez. Cum credeti ca isi va aminti lumea de dumneavoastra peste 20-30 de ani?

- Florin Piersic (râde): Ce intrebare... Cica este delicata. Nu este delicata. Ce sa isi aminteasca? Peste 20 de ani, nici nu vor sti, probabil, ca a existat un actor si un om pe care il chema... Sotia mea, care este langa mine, spune ca nu este adevarat. Eu spun ca peste 20 de ani nu o sa isi mai aminteasca nimeni. Imi pare rau ca trebuie sa iti spun asta.





