Florin Cîțu, la Realitatea PLUS: PNL a câștigat aceste alegeri. PSD are o istorie în a fura la vot. Anunțul despre majorarea pensiilor și salarilor anul viitor

Florin Cîțu: PNL a câștigat. PSD are o istorie în a fura voturi

„PNL a câștigat aceste alegeri. Și nu este niciun dubiu aici. Ne concentrăm pe numărătoare (a voturilor - n.red.). PSD are o istorie în a fura la vot numărătoarea. (...) La alegerile locale... Și la București, la Sectorul 1. Nu e ceva care sa nu fie fundamentat de realitate și de aceea suntem foarte atenți la numărătoare. S-a demonstrat că au încercat să-și aroge alegerile ca și acum, deși câștigase Opoziția”, a declarat Florin Cîțu, în exclusivitate, duminică seară, la Realitatea PLUS.

Ministrul Finanțelor a dat detalii despre alianțele pe care le va face PNL în următorul Parlament pentru formarea Guvernului: „Cu partidele de centru-dreapta. Cu noi alături. PSD a făcut prea mult rău. (...) O alianță de centru-dreapta (...) Acolo ne îndreptăm pentru o coaliție”.

Florin Cîțu, despre ce pregătește viitorul Guvern

TAXE

„PNL are scris negru pe alb ca nu vor fi introduse taxe noi si ca nu vor fi majorate. Nu vom ceda. Fara taxe anul viitor, fara taxe mari”, a explicat Cîțu.

PENSII

Despre creșterea pensiilor, Florin Cîțu spune că „programul de guvernare PNL prevede creșterea pensiilor pana in 2024. Anul viitor, prima creștere, apoi etapizat. Vor creste în fiecare an pana in 2024. Acesta este programul PNL. Este cea mai mare sumă adăugată anul acesta la pensii. Pe noi ne intereseaza sa nu fie puse in pericol finantele României. (...) Să vedem cum fundamenta CCR (sesizarea privind majorarea pensiilor - n.red.), în acest moment mergem pe legislatia in vigoare si ce propune programul de guvernare”.

SALARIUL MINIM

„In programul PSD nu erau introduse taxe. Ce facem noi e ca anul trecut, va crește (anul viitor - n.red.) în funcție de productivitate si inflatie, in functie de negocierile cu patronate, sindicate”, a menționat ministrul liberal al Finanțelor.

DEFICIT

„Deficitul va fi mai mic decât anul acesta. Estimăm anul acesta un deficit de 9,1%, anul viitor de 7%, poate chiar mai bine (...) Se lucreaza deja la bugetu lpe anul viitor, vom vedea care va fi coalitia si daca va fi nevoie sa ajustam ceva. Dar PNL va avea deja un buget pentru anul viitor”, a mai spus Florin Cîțu, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

MĂSURI DE PANDEMIE, prelungite și în 2021

Ministrul liberal al Finanțelor a vorbit despre continuarea măsurilor luate în acest an din cauza epidemiei de coronavirus: „Șomajul tehnic este prelungit în 2021 până la jumătatea anului, „Kurzarbeit” e aprobată, la fel IMM Invest, granturile de la Ministerul Economiei. Unele sunt prellungite, altele se derulează și anul viitor, rămân în vigoare și anul viitor, pentru că avem aprobarea de la Comisia Europeană”.

ȘOMERI și ȘOMAJ

„Urmeaza un an dificil, nu a trecut pandemia, dar eu zic că România a făcut față bine. Am reușit să menținem printre cele mai mici rate a somajului. Avem si crestere la venituri buget, sectorul constructii a avut cea mai mare crestere, industria, era în recesiune. (...) Provocarea e mare, urmeaza un an dificil, va trebui sa iesim din iarna cu pandemia”, a mai spus Florin Cîțu.

INVESTIȚII

„Investitiile au salvat economia. (...) Un accent puternic va fi pe investitii, s-a dovedit ca faptul că am plătit la timp acesti bani, s-au reintors la timp in buget. Investitiile vor fi prioritare. Romania are nevoie in toate domeniile. Ne vom uita la proiectele cu cea mai buna aplicabilitate, vor fi continuate. (...) Un alt principiu e de a aloca investitiile cat mai mult de la fonduri europene, am inceput in 2020, sa finantam jumatate din bugetul de stat, sa lasam bugetul de stat pentru necesitatile interne

SPITALELE REGIONALE

Despre spitalele regionale, Florin Cîțu spune că „în acest an au fost făcute procedurile , finantate de la BEI și alte organisme, s-a început. Anul viitor va fi construit. Cel de la Iași va fi primul ce va fi construit”.