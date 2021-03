Realitatea Plus

Femeia a fost internată în spital în urma unui AVC. Fiica pacientei spune că mama sa a fost umilită și că ar mai fi suferit un AVC din acest motiv.

”De când a fost internată, am ținut în permanență legătura cu ea. Sunt singură, tata e plecat în străinătate. Din primele zile în care a fost internată s-au purtat umilitor.

Cu o zi înainte de a afla că a fost internată la Covid, mi s-a transmis prin mătușa mea că evoluția ei este ok și că poate fi externată. A doua zi așteptam să vină acasă...

Doamna doctor ne-a răspuns în acea zi după-amiază și mi-a spus că se ocupă alt doctor de ea, din secția ATI. M-am dus la spital, unde am cerut să vorbesc cu domnul director, dar nu s-a prezentat. Mi-a oferit informații că mama este conștientă, refuză tratamentul și că au legat-o pentru că era panicată.

A suferit un AVC, trebuia să îi ofere calmante ca să o ajute. Pe certificatul de deces scrie AVC, nu Covid, pentru că a făcut un altul după ce a fost chinuită.

Domnul director m-a manipulat și mi-a spus că este normal la vârsta mea să mă confrunt cu astfel de lucruri, că mama este pe moarte, că i-a pus forțat mască de oxigen, dar că avea saturația foarte scăzută. Am cerut documente care să arate aceste lucruri, dar nu le-am primit, domnul director a ezitat. Nu s-a prezentat, nu știu cum îl cheamă.

La ultima discuție avută cu mama afirma că o s-o omoare. Am ținut legătura nu ea tot timpul, îi duceam apă, medicamente, pamperși. I s-a luat telefonul și, după două zile, a murit la ATI”, a povestit fiica pacientei.

Aceasta a anunțat că ”va merge până în pânzele albe” pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

”Este foarte dureros, vreau să se facă dreptate. Este un sistem defect, nu mai vreau ca niciun copil să treacă prin așa ceva, să simtă astfel de chinuri”, a conchis Amalia.

