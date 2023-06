Zilele acestea, la Comarnic a fost arborat drapelul tricolor în cadrul unei ceremonii grandioase la care participă oameni din toate colțurile țării.

Ceremonia are loc pe terenul de fotbal al orașului Comarnic, unde a avut loc și momentul emoționant de sfințire a drapelului.

Festivitatea are o tradiție aparte. Pe Muntele Pleșuva, a fost arborat pentru prima data tricolorul românesc, în anul 1839, an care a marcat localitatea drept un punct crucial în stabilirea identității neamului românesc.

La eveniment a participat și realizatoarea emisiunii România Suverană, Alexandra Păcuraru.

"Vreau să-i felicit pe organizatori, pe domnul primar. Este onorant să faci acest lucru măcar o dată pe an, sa fii un exemplu, să-ți iubesti țara, tricolorul, să îți iubești sfinții părinți iar copiilor noștri să le insuflăm întotdeauna dragostea de țară, mândria de a fi români", a spus Alexandra Păcuraru.

"Este un eveniment pe care am vrut neapărat să-l facem împreună cu Realitatea. Am zis că îmi trebuie un partener media important și iată că astăzi Realitatea este aici cu noi. Mulțumesc Alexandrei Păcuraru că a spus da din prima clipă când ne-am întâlnit și am propus această colaborare", a spus Gabriel Fătu.

Numeroși artiști de seamă precum Laura Lavric, Veta Biriș, Anca Țurcașiu, Adrian Enache, Gabriel Dorobanțu și mulți alții au urcat și vor urca și astăzi pe scena amplasată în aer liber.