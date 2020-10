EXCLUSIV Dezvăluirile lui Cristian Rizea, la Realitatea PLUS: Victor Ponta și Sebastian Ghiță, întâlnire în această vară pe  „insula bogaților” Mikonos. Ce a vorbit Rizea cu Ghiță la telefon

Cristian Rizea (C.R.): Chiar Sebi Ghiță cand m-a sunat...

Anca Alexandrescu (A.A.): Cand ati vorbit ultima oara?

C.R.: Ultima oara acum doua 2 zile.

A.A: Interesant.

C.R.: În 9 iulie m-a sunat chiar sa-mi spuna ca e pe plajă in Grecia, si am vazut pe 13 iulie ca niste romani s a aflat ca el e de fapt pe plaja la Mikonos. Si chiar am vorbit si ne amuzam pe situatia aia... ma... sper ca nu crezi ca eu am spus acuma.. „nu” mi-a zis, pentru ca erau foarte multi romani acolo la Mikonos unde m-am dus. Dar ce n-a vrut sa spuna Ghita ca in acea deplasare, cu un „private jet”, ca se respecta, are bani, de la stat, pe spatele românilor fraieri, contracte zeci milioane euro, se deplaseaza numai in „private jet-uri”... El s-a intalnit acolo, din acea insula Mikonos s a deplasat in alta insula.

Și voi devoala in volumul doi unde a fost... pentru ca in acele 3 zile, puteti verifica pe site-uri de stiri politice, sau cei mai bine documentati... Victor Ponta si Daciana Sârbu s-au deplasat acolo pentru o discutie personala cu Sebastian Ghita.

Anca Alexandrescu (A.A): Dar e de notorietate relatia lor de prietenie, ar fi ceva inedit?! ... Ponta a fost de multe ori la el.

Cristian Rizea (C.R.): Da, dar el niciodata nu si-a asumat, a vrut sa tina asa..., privit cu superficialitate, cand il intreba cineva public, cand noi stim ca Ghita a fost borseta dlui Ponta permanent.

Eu am relatat in volumul doi, o sa vedeti intalniririle de la Roma, zilele de nastere ale Dacianei Sârbu din 15 ianuarie daca nu ma insel, locatiile unde se cazau, hoteluri, la Roma cel mai luxos hotel din Roma.

A.A.: Daciana Sârbu era europarlamentar, isi permitea sa faca niste cheltuieli mai mari decat un român de rând, avand in vedere veniturile sale...

Bogdan Muzgoci: Ei, e cam ciudat sa pui femeia să plateasca...

C.R.: Eu am participat la mai multe intalniri in acele perioade, eram... Conduceam PSD Diaspora si Victor Ponta ma punea chiar sa organizez intalniri cu comunitatile sau cu reprezentanții partidelor de stanga din tarile respective ca sa-si faca si el o cursa auto, ba ziua de nastere a sotiei sale...

A.A.: Deci cauta un pretext politic ca sa mearga la distractie.

C.R.: Da, da, da, de fiecare data.

Și ramanameam surprins sa-l vad pe Ghita ca, hop, aparea si el, in orice deplasare aparea si el discret, venea sa achite notele de plata, de la hotel de la restaurant, ce mai era pe acolo de rezolvat. Ghiță era in tot si in toate.

A.A.: Totusi, din povestirile lui Ghita relatia lui cu Statul Paralel era la un nivel superior ca sa zic asa, ca isi petrecea vacantele cu George Maior, Florian Coldea, Vasile Dâncu, cum bine spuneai mai devreme.. Nu avea un ascendent asupra lui Victor Ponta prin această relație cu cei din Servicii?

C.R:: Ba da... Ponta tinea mereu cont de ce zicea Ghita, era prezent la orice intalnire, fie ca vorbim de 2012 la Dubai la un celebru hotel. Relatez cine era acolo, tot ei hotarau listele USL, ale primului guvern USL, Ghita era acolo prezent.

Era nelipsit la intalnirile de la Cornu, infiintarea primului guvern USL condus de Victor Ponta, nu exista nici o intalnire importanta fara el. Eu vreau sa intreb acum si pe cei de la DNA. Eu am inteles... Pe Portocala nu l-am cunoscut, nu stiu..., poate a facut abuz, poate nu... Înclin sa cred ca, la un moment dat, puterea te imbata, indiferent ca esti politician, procuror, judecator, credeti-ma..., am trecut prin asta..., aburii puterii te ametesc si ajungi sa te crezi Dumnezeu”, a mai spus Cristian Rizea, în interviul acordat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.