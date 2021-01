EXCLUSIV Cristian Rizea se teme pentru viața lui. Noutățile din dosarul lui, aduse de avocat

Mandatul de arestare, ilegal?

„S-a inițiat procedura în instanța de judecată cu privire la extrădare. Totodată, pe rolul judecătoriei de la Chișinău se află și procedura privind recunoașterea sentinței străine, în cadrul căreia ministrul Justiției a cerut amânarea ședinței până la soluționarea contestației împotriva decretului privind retragerea cetățeniei.

În data de 11 ianuarie se va examina demersul privind prelungirea mandatului de arest, mandat pe care noi îl consideram contrar legii, deoarece la momentul dat Cristian Rizea avea și are calitatea de solicitant de azil. Încă un motiv pentru care nu poate fi extrădat este și faptul că nu s-a adoptat o hotărâre definitivă în cauza privind contestarea decretului președintelui cu privire la retragerea cetățeniei”, ne-a spus avocatul Corina Stratan.

„Atragem atenția asupra faptului că mai multe state au fost condamnate de CEDO pentru faptul ca au arestat persoane, în vederea extrădării, contrar statutului de solicitant de azil.”, a mai punctat avocatul.

Se teme pentru viața lui

Între timp, Cristian Rizea nu o duce foarte bine în penitenciarul moldovenesc. Condițiile sunt dificile, instituția de corecție fiind catalogată de către Consiliul de Combatere a Torturii ca fiind inumane și degradante. Astfel, o zi de închisoare săvârșită în penitenciarul în care se află Cristian Rizea se contabilizează ca două zile de pedeapsă ispășite.

Totodată, fostul politician nu dorește să se sustragă pedepsei de 4 ani și 8 luni pe care a primit-o în România, pentru fapte de corupție, însă dorește să nu-și piardă cetățenia moldovenească și să-și efectueze anii de detenție în Republica Moldova, deoarece în România se teme pentru viața sa, a explicat Rizea în trecut.

I-a scris Maiei Sandu

Cristian Rizea a transmis o scrisoare deschisă noului președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, dar încă nu a primit răspuns.

„Scrisoare deschisa catre Presedintele Republicii Moldova - Doamna Maia Sandu

Solicit doar respectarea legii!

Ma numesc Cristian Rizea si sunt un fost politician roman, deputat in Parlamentul Romaniei intre anii 2008-2016.

In cursul anului 2017 am depus actele si am redobandit prin recunoastere cetatenia moldoveneasca in conditii perfect legale, nefiind nici un moment pe intreg parcursul anului 2017 nici urmarit penal si nici condamnat definitiv asa cum incearca anumite persoane si chiar institutii sa induca opinia publica in eroare!

Dosarul meu cu toate actele doveditoare care se afla la agentia servicii publice din Republica Moldova, sta marturie in acest sens!

Precizez ca am avut calitatea de urmarit penal doar intre lunile martie-mai din anul 2016 iar abia in 18 martie 2019 am fost condamnat definitiv in Romania!

In cursul acestui an astept de la CEDO decizia daca aceasta condamnare a fost sau nu legala, la vremea respectiva nefiind respectat un principiu elementar de drept european: "Ne bis in idem".

Din 1 octombrie 2018 traiesc in mod legal impreuna cu familia mea in Republica Moldova, aspect semnalat public de mass-media in noiembrie 2019, precizandu-se ca sunt cetatean moldovean.

Tot atunci ministerul justitiei din Romania a trimis dosarul meu de recunoastere a condamnarii doamnei Olesea Stamate, ministru al Justitiei in acel moment, care l-a remis judecatoarei Ciocana din Chisinau pentru ca eu sa fiu judecat ca cetatean moldovean!

Am devenit indezirabil fostului regim condus de Igor Dodon in octombrie 2020, odata cu lansarea cartii mele "Spovedania lui Rizea" la postul tv "Realitatea Plus" unde fac dezvaluiri in urma carora parchetul general a redeschis dosarele a doi fosti deputati: Victor Hrebenciuc si Sebastian Ghita iar Directia Nationala Anticoruptie (DNA) i-a pus sub urmarire penala pe fostii primari: Dan Tudorache, Daniel Florea, Marian Vanghelie, si i-a ridicat imunitatea fostului ministru al sanatatii Nicolae Banicioiu pentru a putea fi anchetat penal!

Tot in urma dezvaluirilor pe care le-am facut partidul Pro Romania nu a reusit sa intre in parlament la alegerile din 6 decembrie 2020 iar Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, dupa 20 de ani de politica, nu au mai ajuns nici deputati si nici senatori!

Fara a fi acuzat de lipsa de modestie, va spun ca dezvaluirile mele au cutremurat Romania, chiar fostul presedinte Traian Basescu declarand public ca acestea l-au ajutat sa faca anumite conexiuni pe care doar le banuia si care i s-au confirmat odata cu aparitia cartii "Spovedania lui Rizea"!

Prezentarea publica a numeroase dovezi de coruptie la postul tv "Realitatea Plus", i-a determinat pe o parte din cei incriminati in aceste dezvaluiri sa puna presiune pe Igor Dodon pentru a ma extrada prin orice mijloace ilegale!

Asa se explica modul intempestiv in care luni, 2 noiembrie 2020, acesta a revenit doar pentru 30 de minute din concediu si doar pentru a emite un decret profund ilegal de retragere a cetateniei mele decret in care numele si prenumele meu sunt inversate, nefiind specificate nici macar numele parintilor, data nasterii sau seria actelor de identitate moldovenesti!

Mai mult decat atat, nu se face in nici un fel referire la numele de "Rizea", decretul fiind emis pe numele Mihai Cristian, eu preluand conform legii in vigoare aici in Republica Moldova, numele "Mihai" dupa bunica mea!

Disperat sa ma "vanda" cat mai repede, Igor Dodon a dispus in mod abuziv tiparirea in data de marti, 3 noiembrie 2020, monitorului oficial pentru ca acest decret ilegal sa fie publicat si sa intre in vigoare in conditiile in care legea in Republica Moldova precizeaza foarte clar ca Monitorul Oficial apare doar in ziua de vineri a fiecarei saptamani!

Astfel din data de 3 noiembrie 2020 sunt arestat preventiv contrar oricaror principii legale, dorindu-se cu orice pret extradarea mea!

"Schemele din justitie" patronate de marioneta sovietica Igor Dodon functioneaza in continuare, instantele de judecata de la judecatoria Ciocana si Curtea de Apel Chisinau refuzand permanent in cazul meu respectarea codului de procedura penala al Republicii Moldova si a practicii Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO)!

In conditiile in care m-am adresat deja instantei pentru anularea decretului ilegal emis de Igor Dodon, proces care va trebui sa parcurga 3 instante de judecata pentru a putea exista o decizie definitiva in acest sens, conducerea Agentiei Servicii Publice slugarnica lui Igor Dodon, a dispus printr-un abuz in serviciu grosolan, anularea actelor mele de identitate moldovenesti, cu toate ca exact cu 10 zile inainte in octombrie 2020 daduse un raspuns public oficial deputatului Dumitru Alaiba, in care preciza faptul ca mi-am dobandit cetatenia Republicii Moldova perfect legal!

Obedienta si ea lui Igor Dodon, procuratura generala isi continua seria de abuzuri si cere in instanta la judecatoria Ciocana in data de 18 ianuarie 2021 extradarea mea cu toate ca acest demers este imposibil pana la finalizarea contestatiei de anulare a decretului de retragere ilegala a cetateniei mele si pana la finalizarea procedurii de azil care de asemenea va putea o solutie definitiva doar dupa parcurgerea a 3 instante de judecata!

Cu toate acestea eu sunt tinut in mod profund ilegal de 70 de zile in arest doar in vederea extradarii! Abuzuri peste abuzuri!

Stimata doamna Maia Sandu, Presedinte al Republicii Moldova,

va solicit doar sa fiti loiala principiilor pe care le-ati sustinut mereu in cariera dumneavoastra politicea, acelea ca in Republica Moldova legile sa fie respectate pentru orice cetatean aflat pe teritoriul acestei tari!

Pentru ca situatii abuzive de genul expulzarii profesorilor turci sa nu se mai repete niciodata, asa cum a subliniat si doamna Domnica Manole, presedintele Curtii Constitutionale, dupa ce Republica Moldova a fost condamnata la CEDO pentru aceste grave ilegalitati!

Si pentru a se mai face inca o data de ras procuratura generala deschide si o urmarire penala impotriva mea pentru aceeasi fapta, care daca ar fi existat, este in acest moment prescrisa!

Stimata doamna Maia Sandu, Presedinte al Republicii Moldova,

stiti mai bine decat oricine ca in 2019 aceeasi grupare de crima organizata condusa de Igor Dodon, a preferat sa va dea afara de la guvernare, decat sa accepte un procuror general total independent, asa cum ar fi fost moral!

Acum aveti alaturi de dumneavoastra cei mai importanti aliati, pe cetatenii Republicii Mldova care v-au votat cu o majoritate covarsitoare pentru ca tara lor sa devina cu adevarat un stat de drept!

Puneti odat apentru totdeauna Republica Moldova pe drumul european si dati sansa fiecarui cetatean care traieste aici sa aibe parte, odata ajuns in justitie, de un proces echitabil!

Vreau sa va asigur cu toata sinceritatea, ca eu nu fug de justitie si doresc sa execut pedeapsa din Romania aici, fie ca cetatean moldovean, fie ca cetatean strain pentru ca am acest drept prin prisma faptului ca familia mea traieste aici iar copilul meu minor este in continuare cetatean al Republicii Moldova!

Mentionez ca in acest moment, in urma amenintarilor cu moartea primite dupa dezvaluirile facute, viata mea si a familiei sunt in pericol in cazul unei reveniri in Romania!

Stimata doamna Maia Sandu, Presedinte al Republicii Moldova,

in numele bunicilor si strabunicilor mei care s-au nascut, au trait si au suferit aici fiind deportati de Stalin pentru 15 ani in Siberia, va rog opriti aceasta cavalcada de abuzuri si faceti ca respectarea legii sa primeze!

Cu respect,

Cristian Rizea”, potrivit scrisorii deschise către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.